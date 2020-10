Bad Lobenstein: Chancengleichheit für freie Schulen

Die Thüringer Landesregierung plant für das kommende Jahr eine Absenkung der Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft. Das stößt auch bei der Diakoniestiftung Weimar - Bad Lobenstein, Trägerin der Freie Montessori Gemeinschaftsschule und Michaelisschule in Bad Lobenstein, auf Unverständnis. Zu einer Diskussionsrunde trafen sich nun unter anderem Schülersprecher, Schulleitung und Vertreter des Elternrates und der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott.

Diskriminierung der Schulen in freier Trägerschaft

„Hier geht es um eine wachsende Diskriminierung der Schulen in freier Trägerschaft“, machte Klaus Scholtissek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Diakoniestiftung, bei dem Treffen in Bad Lobenstein deutlich. Thüringer Schulen in freier Trägerschaft sollen im kommenden Jahr zehn Millionen Euro weniger erhalten als 2020. Zudem hat die Landesregierung in der zurückliegenden Legislaturperiode die Schülerkostenjahressätze jeweils nur um 1,9 Prozent erhöht. Die tarifgebundenen Gehälter für Pädagogen steigen aber in jedem Jahr deutlich höher an, führte Klaus Scholtissek weiter aus. Die geplante Deckelung des Gesamtbudgets für Schüler in freier Trägerschaft berücksichtige nicht den jahrgangsweisen Aufbau von neugegründeten Schulen in freier Trägerschaft: Die wachsende Schülerschaft müsse sich dann ein gedeckeltes und abgesenktes Budget teilen, so dass auch aus diesem Grund die einzelnen Kinder und Jugendlichen in freier Trägerschaft zusätzlich schlechter gestellt werden.

„Warum wird bei uns der Rotstift angesetzt?“, fragte Anett Richter, Leiterin der Freie Montessori Gemeinschaftsschule und Michaelisschule. Wenn die Zuschüsse im kommenden Jahr gekürzt werden, würde das einige Konsequenzen nach sich ziehen. „Wir müssten die Elternbeiträge erhöhen und könnten freie Lehrstellen nicht mehr in Vollzeit besetzen“, sagt die Schulleiterin. Das würde zu Stundenkürzungen oder gar Unterrichtsausfall führen.

„Meine Bildung wird zweitklassig“, konstatierte Schülersprecherin Jana Sadura. „Meine Zukunft steht auf dem Spiel, wenn ich nicht die gleichen Mittel zur Verfügung habe wie an einer staatlichen Schule.“ Sie habe sich bewusst für die Einrichtung entschieden und möchte wegen dieser Wahl nicht benachteiligt werden. Sie und andere Vertreter der Schülerschaft überreichten Christian Herrgott eine Liste mit mehr als 3500 gesammelten Unterschriften, die sich gegen die Absenkung der Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft richtet.

Christian Herrgott zeigte sich enttäuscht darüber, das Absprachen, die zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft für Schulen in freier Trägerschaft und dem Bildungsministerium getroffen wurden, nun ausgehebelt werden sollen. Beide Seiten hatten sich auf eine Aufstockung der Landesförderung für das kommende Jahr auf 217 Millionen Euro geeinigt. Jedoch sieht das Finanzministerium im aktuellen Haushaltsentwurf der Landesregierung, der zurzeit im Landtag beraten wird, lediglich 183 Millionen Euro vor. „Es ist nicht zielführend, dass Schulen in freier Trägerschaft jedes Jahr von Neuem um Gelder bangen müssen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete.

Klaus Scholtissek machte zum Abschluss des Gespräches klar, dass es nicht darum gehe, die gleichen Zuschüsse wie Staatliche Schulen zu erhalten. „Aber wir wünschen uns ehrliche 80 Prozent, die nicht krumm gerechnet werden", sagt er. Es gehe um Fairness, damit Schulen in freier Trägerschaft weiterhin dazu beitragen, das Bildungsangebot in Thüringen abwechslungsreich und bunt zu gestalten.