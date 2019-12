Bad Lobenstein genießt Adventszeit in vollen Zügen

In Bad Lobenstein spürten Einwohnerschaft sowie Besucher am vergangenen Wochenende gleich an mehreren Standorten intensiv, dass sie sich allesamt mitten in der Adventszeit voller kleiner und großer Vorfreuden befinden.

Im örtlichen Regionalmuseum auf dem Schlossberg entzückte schon das Ambiente die Gäste des dort stattfindenden 16. Historischen Weihnachtsmarktes. Angela Niepel, Leiterin der Einrichtung, konnte trotz kurzfristiger Änderungen dem Publikum ein reichhaltiges Angebot an oftmals handgefertigten Produkten präsentieren. Bereits im Januar begannen nach ihren Aussagen die Vorbereitungen für dieses Ereignis. Neben der Gewinnung von passenden Händlern, musste vorab erneut die Bürokratie mit großem Aufwand bewältigt werden. Die vielen Arbeitsstunden zähle sie schon lange nicht mehr. Dies gelte insbesondere für die hilfsbereiten Hände und vitalen Köpfe des hiesigen Museumskreises. „Ohne die Unterstützung meiner ehrenamtlichen Mitstreiter, würde sich hier überhaupt nichts bewegen“, resümierte die Verantwortliche.

Somit klappte wiederum nicht nur die Bewirtung und das kulturelle Begleitprogramm bestens. Im Haus begrüßte in der unteren Etage zunächst raffiniert gefertigte Keramik aus dem sächsischen Vogtland die Besucher. Auf dem kleinen Freigelände daneben freuten sich zwei Alpakas von Jana Gemeinhardt aus Bad Lobenstein über große Aufmerksamkeit. Besonders Stella wäre ein richtiges Goldstück mit einer nicht alltäglichen Geschichte. Dieses Tier hatte sie schon zusammen mit der Mutter verkauft. Danach aber wurde es „festgetreten“ und kam mit einem hinkenden Bein zurück zur Vorbesitzerin „Eine andere Stute kümmerte sich nun rührend um diesen Nachwuchs“, blickte eine emsige Züchterin zurück. Ein seltener Fall von Tierglück entstand somit.

Schmuck für Christbäume und Frauenhände

Unter den vielen Anbietern beteiligte sich Florian Pasold, ein Einheimischer, erstmals mit seinem Acryl-Painting an diesem Markt und erklärte jedem Interessenten seine Kunstwerke. Die neben ihm postierte Juliane Nikolaus aus Harra gehörte mit ihrer professionellen Klöppelkunst schon längst zu den gerngesehenen Gästen mit Treuebonus. Auch Uta Macht aus Tanna verzückte mit gefilzten Sachen voller Fantasie die Kauf-und Schaulustigen. Sie sei schon ein klein wenig verrückt und filzte wohl gerade deswegen kurzerhand sogar entleerte Möhrensaftflaschen sanft ein. Im nächsten Raum zeigte Astrid Seyfarth aus Sonneberg wie Christbaumschmuck entstehen kann. Und die Schmuckberaterin hieß erneut Bärbel Gerbig – eine schlagfertige Gesprächspartnerin, die nicht nur jede Kette erklären konnte und zu jedem Ring eine Geschichte wusste.

Nur wenige Minuten Fußweg genügten, um vom Regionalmuseum bis auf den Marktplatz der Stadt zu gelangen – dem Standort des traditionellen Weihnachtsmarktes. Schon beizeiten erschien Marktmeister Ramon Färber am Ort, der schon Monate lang das Wochenende akribisch vorbereitete. Er freute sich zwar nicht unbedingt über das Schauerwetter, zeigte sich aber zufrieden darüber, dass die von ihm eingeladenen Gewerbetreibenden fast alle kamen.

So fand aufmerksame Kundschaft ein breitgefächertes Sortiment an Geschenken an den zirka 45 Ständen. Glühwein und allerhand Leckereien verwöhnten die Gaumen. Hohen Unterhaltungswert hatte am Samstag das Zwischenspiel der „Kirmesverrückten 7“, einer Truppe, die musizierend von Stand zu Stand wanderte. Damit war das Angebot im Ort keineswegs erschöpft. Im Hinterhof des Rathauses zelebrierten Jugendliche ebenfalls am Samstag ihr eigenes Ding mit kraftvollen Soundtracks. Und wer es richtig sportlich mochte, marschierte einfach bis zur „Spritzigen-Nikolaus-Party“ in die Ardesia-Therme.