Bad Lobenstein: Mathematisches Verständnis und Logik gefragt

Auch während der Corona-Pandemie werden einige Traditionen weitergeführt. So nahmen wieder einige Schüler des Christian-Gottlieb-Reichard-Gymnasiums in Bad Lobenstein an der zweiten Runde der Mathematikolympiade teil. Die Tradition dieses bundesweiten Wettbewerbes reicht bis ins Jahr 1961 zurück, fand also dieses Jahr zum 60. Mal statt. Entsprechend der geltenden Hygienevorschriften verteilten sich 44 Schüler auf mehrere Unterrichtsräume, so dass die erforderlichen Abstände eingehalten wurden. „Anspruchsvolle Aufgaben aus verschiedenen Teilgebieten der Mathematik, von Analysis über Geometrie bis hin zu Zahlentheorie waren zu lösen“, teilt Thomas Hofmann, Mathematiklehrer am Gymnasium Bad Lobenstein mit. Die Sieger dieser Regionalrunde werden ihre Fähigkeiten in der dritten Runde auf Landesebene sowie gegebenenfalls in der vierten Runde auf Bundesebene unter Beweis stellen dürfen.