Bad Lobenstein: Neunjährige entdeckt Riesenpilz im Garten

Da staunte die neunjährige Nele Neumeister nicht schlecht, als sie in ihrem Garten am Reitplatz in Bad Lobenstein einen riesigen Pilz fand. Das Mädchen kennt sich mit Pilzen aus, schließlich sucht sie seit Jahren regelmäßig mit ihrem Vater im Sommer und Herbst den Wald nach essbaren Schwammerl.

„Wenn an der Unterseite Lamellen sind, kann man die Pilze in der Regel nicht essen“, erklärt sie. Aber so ein Exemplar ist ihr bisher noch nicht untergekommen.

Der Pilzschirm hat einen Durchmesser von rund 37 Zentimetern. Und bleibt erstmal im Garten stehen. Denn essen will die Neunjährige den Riesenpilz auf keinen Fall.