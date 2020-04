Stets unter dem aufmerksamen Blick zahlreicher Zuschauer war bisher jährlich der Maibaum in Bad Lobenstein und auch anderenorts aufgestellt worden. Das hochansteckende Virus lässt dies in diesem Jahr nicht zu.

Bad Lobenstein. Kontaktverbot lässt in diesem Jahr nirgendwo im Saale-Orla-Kreis die Durchführung der Tradition zu.

Bad Lobenstein sagt Maibaumaufstellen ab

Allerorts wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf die Tradition des Maibaumstellens verzichtet werden müssen. Am Montag hatte zuerst die Bad Lobensteiner Feuerwehr offiziell mitgeteilt, dass die Veranstaltung in diesem Jahr entfällt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

