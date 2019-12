Bad Lobenstein: Spende für Hospizdienst statt Kundengeschenke

Die Volksbank eG Bereich Gera-Jena-Rudolstadt hat dem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein 1500 Euro für die Ehrenamtsamtsarbeit übergeben. Zur Spendenübergabe waren Christine Josiger, Leiterin des Hospizdienstes, und Anke Schmidt, Koordinatorin in der Region Schleiz/Bad Lobenstein, in die Bad Lobensteiner Bankfiliale eingeladen.

Viele erfüllende Stunden

„Es fand nicht nur eine Scheckübergabe statt, sondern es entwickelte sich ein angeregtes Gespräch über die Arbeit der ehrenamtlichen Sterbebegleiter in der Region“, teilt die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein mit. Torsten Narr, Vorstand der Volksbank eG Bereich Gera-Jena-Rudolstadt, sprach der Tätigkeit höchste Anerkennung aus und gab zu, dass er bezweifelt, diese Arbeit persönlich bewältigen zu können. „Sie leisten einen besonderen Dienst für die Menschen, es freut uns, dass wir die Möglichkeit haben, sie zu unterstützen“, sagte er zur Begrüßung. Anke Schmidt erzählte vom ihrem Auftrag als Koordinatorin und versicherte, dass in einer Begleitung viele erfüllende Stunden erlebt werden, die Tätigkeit also nicht nur schlimm sei. Wenn jemand im Bett liege, nochmal über sein Leben reden möchte, man Wünsche erfüllen könne oder auf andere Weise die letzten Tage und Stunden verschönern könne, dann gebe das ein gutes Gefühl – sowohl für den zu Begleitenden als auch für den Begleiter. „Natürlich ist es anders, wenn ein erfülltes Leben endet“, sagte Anke Schmidt, „sterben Kinder oder Jugendliche, dann ist die Situation eine besondere.“

Beistand in der letzten Lebensphase

Der ambulante Hospizdienst stehe sterbenden Menschen und deren Angehörigen in der letzten Lebensphase bei. Bei manchen Menschen beginne diese, nachdem eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde, bei anderen wenige Tage oder Stunden vor dem Tod, entweder zu Hause, im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim. „Wir werden von den Betroffenen selbst, von Angehörigen oder dem medizinischen Personal gerufen. Dann besuchen wir die Menschen, lernen uns kennen und erfahren, wie häufig Besuch gewünscht oder nötig ist. Unsere Aufgabe ist es dann, den passenden ehrenamtlichen Helfer zu finden und zu klären ob Zeit und Energie vorhanden sind, um eine Begleitung zu übernehmen“, erklärte Christine Josiger.

Schulung in mehrmonatigen Kursen

Immer wieder werden ehrenamtliche Helfer in mehrmonatigen Kursen für den Hospizdienst geschult und dann in regelmäßigen Gruppentreffen unterstützt. Dort werden Begleitungen reflektiert, Impulse gegeben und gemeinsam Energie getankt. Zur großen Spende für den Hospizdienst kam es durch die Mitarbeiter der Volksbank. „Wir machen seit einiger Zeit keine Weihnachtsgeschenke mehr an Geschäftspartner, sondern spenden das Geld für einen guten Zweck. Eine Befragung in der Mitarbeiterschaft hat ergeben, dass die meisten die Hospizarbeit unterstützen möchten“, erklärte Regionaldirektorin Stefanie Bärthel. Während des Gespräches kam die Frage auf, wie sterbende Menschen mit dem Glauben umgehen und ob der Dienst der Diakoniestiftung nur Christen unterstützt. „Nein, wir sind für alle Menschen da und sehen von Fall zu Fall, wie die Menschen eingestellt sind. Einige wollen gar nichts von Gott hören, andere möchten ständig beten. Bemerkenswert ist aber, dass auch scheinbar ungläubige Menschen am Lebensende nach Trost und Hoffnung bei Gott suchen“, sagte dazu Anke Schmidt.

Der ambulante Hospizdienst ist immer erreichbar unter Telefon 036651/39 89 55.