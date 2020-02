Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Lobensteiner Gymnasiasten punkten bei Mathe-Olympiade

Schüler des staatlichen Gymnasiums „Christian Gottlieb Reichard“ in Bad Lobenstein sind bei nationalen und auch internationalen Mathe-Wettbewerben immer vorn mit dabei. So nun auch drei Schülerinnen bei der Mathe-Olympiade.

Clara-Sophie Engelke, Paula Kögler und Maja Poßner nahmen erfolgreich beim Thüringer Finale der Mathe-Olympiade teil. Sie erhielten in ihrer Klassenstufe zweimal den zweiten Preis und einmal den dritten Preis. Hohe Anforderungen wurden in der Thüringen-Runde an die jungen Schüler gestellt. In Erfurt lösten sie an zwei Tagen knifflige Aufgaben – meist aus dem Bereich Geometrie.

In den kommenden Wochen gibt es noch mehr Grund zum Feiern am Bad Lobensteiner Gymnasium. Denn die Festtage anlässlich der Namensgebung vor 25 Jahren stehen an. Am Freitag, 20. März, beginnt das Fest um 10 Uhr in der Mensa. Anschließend steht das Gymnasium für alle Interessenten offen. Am Sonnabend, 21. März, findet von 9.30 bis 12 Uhr eine Festveranstaltung im Kulturhaus Bad Lobenstein statt. Gleichzeitig gibt es dort eine Ausstellung von Kunstwerken jetziger und ehemaliger Schüler zu sehen. Am Abend wird zum Reichard-Ball geladen. Eintrittskarten gibt es ab sofort für 10 Euro im Vorverkauf im Sekretariat der Schule.