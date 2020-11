Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, schließen die Einrichtungen „Kinderland“ und „Sonnenschein“ in Bad Lobenstein sowie die „Rappelkiste“ im Ortsteil Unterlemnitz eine halbe Stunde früher. Damit gelte eine einheitliche Öffnungszeit von 6.30 bis 15.30 Uhr.

Begründet wird die vorerst bis zum 30. November geltende Maßnahme mit dem vergrößerten Aufwand beim Bringen und Abholen der Kinder. Diese sind am Eingang zu übergeben, Eltern dürfen die Einrichtungen nicht betreten.

„Das ist mit einem extremen Aufwand verbunden“, erklärt Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). „Ich bin froh, dass in allen Kindergärten das Ampelsystem weiterhin auf Grün steht und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird. Einen großen Anteil daran haben alle unsere Erzieherinnen, die mit enorm viel Anstrengung dafür sorgen, dass die Kinder auch in dieser schwierigen Zeit eine sorglose Betreuung erhalten.“