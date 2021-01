Bad Lobensteiner Moorprinzessin verlängert Amtszeit

Bad Lobenstein. Bionda Börner nimmt das Angebot der Stadt als Ausgleich für abgesagte Auftritte an.

Jedes Wochenende eine andere Veranstaltung, immer gut gelaunt sein und perfekt aussehen – die Arbeit einer Hoheit wie der Bad Lobensteiner Moorprinzessin Bionda Börner kann teilweise auch sehr stressig sein. Aber ihren letzten offiziellen Auftritt absolvierte Bionda Börner im vergangenen Jahr zum 30. Bädertag, der in Bad Lobenstein abgehalten wurde.

Marktfest und Weihnachtsmärkte sehr vermisst

Die Stadt Bad Lobenstein hat ihr angeboten, ihre sonst zweijährige Amtszeit aufgrund der besonderen Umstände um zwölf Monate zu verlängern. Den Vorschlag nimmt die junge Frau sehr gern an. Denn der Kontakt mit Menschen und die Aufgabe, den Kurort nach außen zu präsentieren, fehlen ihr derzeit am meisten.

„Das traditionelle Marktfest in Bad Lobenstein habe ich sehr vermisst“, erklärt Bionda Börner. Aber auch die Absage der Weihnachtsmärkte in der Adventszeit habe sie sehr bedauert. „Es fehlt mir sehr, bei solchen Veranstaltungen mit den Menschen zu sprechen“, so die Moorprinzessin. Besonders freue sie sich immer über die kleinen Mädchen, die sie mit großen Augen anhimmeln.