Bad Lobensteiner Museen warten auf neue Bestimmungen

Normalerweise sind die Abfolgen der Wechselausstellungen in einer Galerie wie dem Kunsthaus Müller in Wurzbach oder Museen wie dem Regionalmuseum Bad Lobenstein Monate im Voraus festgelegt. Die Corona-Pandemie hat diese Pläne aber ordentlich durcheinander gebracht. Einige Schauen, die eigentlich in den kommenden Tagen abgebaut werden sollten, bleiben noch einige Wochen länger in den Räumen. In der Hoffnung, dass die Einrichtungen bald wieder Besucher empfangen können.

In den Startlöchern

Der Verein „Ausstellungs- und Begegnungszentrum J. A. Comenius“ in Ebersdorf hat die Zeit der Schließung des Zentrum genutzt, um an dem geplanten Adventskalender zu arbeiten. „Wir stehen in den Startlöchern und könnten am 1. Dezember gleich loslegen“, sagt Vereinsvorsitzende Regine Kanis. Zum einen soll wieder der außergewöhnliche Adventskalender aufgehängt werden. Jeden Tag soll um 18 Uhr im Comeniuszentrum von Kindern ein Säckchen abgenommen werden. Die Süßigkeiten darin lassen sich die Mädchen und Jungen schmecken und mit der Figur wird eine Krippe komplettiert. Als Rahmenprogramm soll Lieder, geselliges Zusammensein und der ein oder andere Vortrag geboten werden. „Ob wir das aber in diesem Jahr so machen können, ist noch fraglich“, so Regine Kanis. „Wir wollen niemanden gefährden und alles daran setzen, die Pandemie endlich zu beenden.“ Fest steht aber, dass auf die weihnachtliche Dekoration des Comeniuszentrum in diesem Jahr nicht fehlen darf. Vielleicht erhält die Krippe aber einen neuen Platz am Fenster, sodass trotz andauerndem Lockdown Weihnachtsstimmung verbreitet werden kann.

Eine runde Sache verlängern

„Wir hoffen nun darauf, dass wir in einigen Tagen wieder öffnen können“, sagt Angela Niepel, Leiterin des Regionalmuseums Bad Lobenstein, am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung. Da die Einrichtung gemäß den Verordnungen zur Eindämmung des Corona-Virus im November geschlossen war, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die Ausstellung „Eine runde Sache“ der Bad Lobensteiner Tonstube einige Wochen zu verlängern. „Daher werden wir keine vierte Wechselausstellung im Dezember anbieten“, so Angela Niepel.

Acht Freizeitkünstler verwenden Aufbaukeramik, da keine Töpferscheibe zur Verfügung steht. Bei der Aufbaukeramik geht der Töpfer von einer kugelförmigen Grundform aus, die dann in die gewünschte Gestalt gebracht wird. Aber nicht nur die Vitrinen werden in den Räumen des Regionalmuseums mit Keramik gefüllt, sondern auch die Wände werden mit Werken der Tonstube geschmückt. In diesem Jahr kann der Verein Tonstube auf ein 28-jähriges Bestehen zurückblicken, inklusive einiger Ausstellungen im Regionalmuseum. Diese Verbundenheit kommt auch in den Ausstellungsthemen des Vereins, wie beispielsweise 2005 „Nun gehen wir baden“ oder 2016 „Kurimpressionen“ zum Ausdruck.

Planungsunsicherheit im Kunsthaus Müller

Auch im Kunsthaus Müller in Wurzbach herrscht zurzeit noch Planungsunsicherheit. Zwar hat die Werkstatt für Bilderrahmen und die Töpferei geöffnet, das Museum und die aktuelle Ausstellung „Lithographie – Lebensfroh“ sind weiterhin geschlossen. Eigentlich war geplant, inmitten der Corona-Pandemie mit den gezeigten Steindrucken Farbe und Lebensfreude zu verbreiten. So besticht Paul Wunderlich (1927-2010) mit erotischen Arbeiten. Die Wurzbacher Künstlerin Irmela Ehrmann zeigt feinste Feder- und Kreidezeichnung auf Stein, farbig überzeichnet. „Da wir nicht wissen, wann wir wieder öffnen können“, so Galeristin Bärbel Müller, „lohnt es sich nicht derzeit eine neue Ausstellung zu beginnen.“