Bad Lobensteiner Projekt für Dieter-Baacke-Preis nominiert

Mit dem Dieter-Baacke-Preis zeichnet das Bundesfamilienministerium und Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur medienpädagogische Projekte aus. In diesem Jahr kam „30 Jahre Mauerfall“ im Rahmen der Reihe „Zeitenspringer Lobenstein“ des Q3-Projektbüros in die engere Auswahl. Am Ende hat es zwar nicht für einen ersten Platz gereicht, zufrieden sind die Organisatoren dennoch.

126 Projekte wurden in diesem Jahr für den bundesweiten Preis eingereicht. „Dass wir zu den Finalisten gehörten, macht uns sehr froh“, sagt am Montag Karsten Anders, Leiter des Q3-Projektbüros, auf Nachfrage dieser Zeitung. Am Freitagabend nahm er an der Preisverleihung via Live-Stream teil. Nachdem aber „30 Jahre Mauerfall“ nicht ausgezeichnet wurde, gab es keine langen Gesichter. „Es ist trotzdem ein Zeichen der Würdigung für die Arbeit, die vor allem die Kinder in das Projekt gesteckt haben“, so Karsten Anders.

Projektleiter Karsten Anders mit der Nominierung für den bundesweiten Dieter-Baacke-Preis. Foto: Karsten Anders / Q 3 Projektbüro

Seit 2008 ist Karsten Anders Leiter der Projektreihe „Zeitensprünge“ in Bad Lobenstein. Die Förderung durch die Stiftung demokratische Jugend wurde zwar 2013 eingestellt, aber die mediale Geschichtsaufbereitung wurde unter dem Namen „Zeitenspringer“ weitergeführt. Um Jugendliche zu motivieren, sich mit dem Thema und ihrer Heimatgeschichte auseinanderzusetzen, fiel im Herbst 2018 der Startschuss zum Projekt „30 Jahre Mauerfall“. Rund 200 Kinder und Jugendliche aus Thüringen und Bayern haben sich mit der „Wende“ beschäftigt und kleine Beiträge, Filmclips, sowie Fotostorys produziert. Das Projekt sollte eigentlich 2020 unter dem Fokus „30 Jahre Wiedervereinigung“ fortgeführt werden, wurde aber durch Corona unterbrochen.

Die Teilnehmer begaben sich in den vergangenen Jahren mit Kamera und Mikrofon auf Spurensuche. Vielen historischen Orten wurde dabei ein Besuch abgestattet, wie Check Point Charlie und Mauerreste in Berlin, die Leipziger Nikolaikirche, Plätze der ersten Demonstrationen im Oktober 1989. In Mödlareuth wurde ein Filmworkshop angeboten. Verschiedenen Szenen mit Trabbi, Schäferhund, sowie Gewehr und Zeitzeugengespräche drehten Schüler der Montessorischule Bad Lobenstein und Berg.

Gespräche mit Zeitzeugen spielten eine wichtige Rolle. Unter anderem waren einige Schüler bei dem Karikaturisten Thomas Meitsch, besser bekannt als Schwarwel, in Leipzig zu Gast und haben sich über Gesellschaft und die DDR unterhalten. Peter Oppel, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein, berichtete über die Friedensgebete in der Kirche und die Montagsdemos auf dem Marktplatz. Auch Horst Zippe war ein Interviewgast. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Heimatgeschichte beschrieb seine Begegnungen und Erinnerungen an Zeit des Mauerfalls.

Alle Beiträge des Projektes „30 Jahre Mauerfall“ sind unter www.zeitenspringer-lobenstein.de einsehbar.

