Bad Lobensteiner Schüler belegen im Bundesfinale „Schule tanzt“ einen dritten Platz

Die Schülerinnen und Schüler der Freien Montessori-Gemeinschaftsschule Bad Lobenstein können tanzen. Sie sind so gut, dass sie im März den Landeswettbewerb in Saalfeld gewonnen haben und dadurch für den Bundeswettbewerb qualifiziert waren. Dieser hat jetzt am Wochenende in Maintal-Bischofsheim, nicht weit von Frankfurt/Main, stattgefunden.

Die sieben Mädchen und ein Junge sind zusammen mit der Pädagogin Anke Britzkow und den Eltern hingefahren. Dort standen die Bad Lobensteiner im Wettbewerb mit mehr als 600 Schülern aus acht Bundesländern. Getanzt wurde in verschiedenen Kategorien.

Die Montessori-Schüler traten im Kombinationswettbewerb mit den vorgegebenen Tänzen Langsamer Walzer, Quickstep, Cha Cha Cha und Jive an. Dort belegten sie den dritten Platz in ihrer Kategorie und Altersgruppe. Die Schüler und ihre Tanzlehrerin sind überglücklich, hatten einen wunderbaren Tag. Sie freuen sich, dass auch der Vorsitzende des Thüringer Tanzsportverbandes, Holger Schilling, mit nach Maintal-Bischofsheim gefahren war, um die Schüler zusammen mit den Eltern anzufeuern.

„Das ist ein weiterer großer Erfolg, der den tollen Zusammenhalt und das breite Angebot unserer Schule zeigt. Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler“, sagt Schulleiterin Anett Richter.

Dass die Kinder der fünften, sechsten und siebten Klasse überhaupt am Tanzwettbewerb teilgenommen haben, kam fast zufällig zustande. „Im September erreichte unsere Schule ein Aufruf zum Schulwettbewerb ,Schule tanzt’ des Thüringischen Tanzsportverbandes. Es galt, in den Klassenstufen 3/4 und 5/6 Grundlagen des Tanzens zu erlernen und für einen großen Wettbewerb zu trainieren. Weil es bei uns einige Kolleginnen mit Tanzerfahrung gibt, haben wir unsere Schule für den Wettbewerb angemeldet“, erzählt Heilpädagogin und Erzieherin Anke Britzkow.

Zusammen mit Sandra Lailach nahm sie an der Weiterbildung für Anleiter und Pädagogen der Schulen teil. Dort wurden an vier Wochenenden die Tänze durch qualifizierte Trainer des Thüringischen Tanzsportverbandes in den Kategorien Paartanz und Einzeltanz vermittelt.

Aufs Podium getanzt

All das Training war erfolgreich, denn der Landeswettbewerb wurde gewonnen. Der große Pokal hat einen Ehrenplatz in der Schule. Schnell stand fest: Die Bad Lobensteiner fahren auch zum Bundeswettbewerb. Die Vorbereitung wurde intensiver. Seit Mitte März fand wöchentlich ein Training in der Schule statt. Der Thüringer Tanzsportverband unterstützte, in dem dreimal die Turniertrainerin Julia Schlossus aus Leipzig zu Workshops nach Bad Lobenstein kam und zu Pfingsten hat ein Trainingslager in der Landessportschule in Bad Blankenburg stattgefunden. Anke Britzkow hat diese Tage mit den Schülern als eine besonders intensive Zeit empfunden und weiß, dass auch die jungen Tänzerinnen und Tänzer viel Spaß hatten.

An der Montessori-Schule wird weitergetanzt. Wie intensiv, dass wird nach den Sommerferien entschieden. Man freut sich schon auf „Schule tanzt 2024“. Vielleicht finden sich auch noch andere Schulen, die mitmachen.