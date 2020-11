Bad Lobensteiner Schüler helfen bei der Schleizer Tafel aus

Große Räume, viele gestapelte Kisten und lange Schlangen: Das ist das Bild der Tafel-Vereine, welches man im Fernsehen zu sehen bekommt, wenn über diese gemeinnützigen Vereine berichtet wird, die Lebensmittel an Bedürftige abgeben. So ist es aber nicht, wie vier Schülerinnen des Gymnasiums Bad Lobenstein festgestellt haben.

Im Rahmen einer Seminarfacharbeit, die jeder Abiturient schreiben muss, beteiligten sich Annalena Britzkow, Jessica Einsiedel, Anna-Lena Matysik und Laura Triebel an der Arbeit der Schleizer Tafel in der Zweigstelle Bad Lobenstein und schauten Klaus Weidhase, Leiter der Schleizer Tafel, über die Schulter. So schildern sie ihre Eindrücke: Jeden Dienstag und Freitag findet in der Schleizer Braugasse die Lebensmittelausgabe an Bedürftige statt, und das bereits seit 2005. Lokale Supermärkte spenden nicht mehr verkaufsfähige und übrig gebliebene Nahrungsmittel, aber auch Pflegeprodukte und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Sieben Mitarbeiter der Tafel in Schleiz und Bad Lobenstein prüfen diese Sachspenden auf Genießbarkeit und räumen sie in die Regale.

Neben der Ausgabe der Lebensmittel ist meist auch Zeit für einen kurzen Plausch über die Familie und den Alltag. Man kennt sich. Viele Kunden besuchen schon lange diese Einrichtung, da das Arbeitslosengeld einfach nicht für eine ausgewogene Ernährung reicht. Selbst von den Hygienebeschränkungen im Frühjahr 2020 ließ sich die Schleizer Tafel nicht abschrecken. Es wurde eine Lösung gefunden: Die Lebensmittelabgabe wurde ganz einfach ins Freie verlegt.

„Das Prinzip der Tafeln ist also recht einfach, weniger Lebensmittel landen im Müll und Bedürftige bekommen Hilfe“, so die Bad Lobensteiner Schülerinnen.

Doch die Ausgabestelle in Schleiz erhalte für ihr Projekt kaum Unterstützung. Die Schleizer Tafel finanziere sich neben den Einnahmen der Kunden vor allem durch Spenden und Sponsoren, wie es seitens der Tafel heißt. Sie muss die Kosten für Miete, Strom und Benzin selbst tragen.

Etwa 250 Personen in den beiden Orten profitieren von der Lebensmittelausgabe der Tafeln, was ihre Notwendigkeit zeigt. Die Schlangen werden länger, gearbeitet aber wird in kleinen Räumen, die zu vergünstigter Miete von der Stadt bereitgestellt werden. Die Schülerinnen bitten daher um eine Spende für die Schleizer Tafel: Diakonieverein Orlatal e.V. – Tafel, Iban: DE44 8305 0505 0000 0391 52, Kreissparkasse Saale – Orla, Verwendungszweck: Spende Tafel.