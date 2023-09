Bargeld aus Transporter in Harra gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Harra. Die Polizei sucht Zeugen nach einem besonders schwerem Fall des Diebstahls in Harra.

Bereits am 4.September 2023 kam es zwischen 8 Uhr und 8.20 Uhr in Harra zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Transporter. Laut Angaben der Polizei hatte der Transporter, welcher zum Beliefern von Frischwaren genutzt wird, einem Kindergarten in der Schulmeisterstraße Waren geliefert. Vermutlich in diesem Zeitverlauf schlugen die Diebe zu und stahlen eine im Wagen liegengelassene Tasche mit Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Die Täter konnten anschließend unentdeckt entkommen. Laut Aussage des Transporter-Fahrers war ein vermutlich brauner Pkw vom Typ Audi (älteres Baujahr) dem Lieferfahrzeug bis in die Ortschaft Harra auffällig gefolgt. Nun werden durch die Polizei mögliche Zeugen gesucht, welche Angaben zum Diebstahl oder dem vermeintlichen Täterfahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Fallnummer 0231520 bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663-4310 zu melden.

