Feuerwehrleute bereiten die Rettung des verletzten Mannes mittels Schleifkorbtrage vor, die an der Drehleiter befestigt wird.

Schleiz. Baustelle eines unbewohnten Hauses am Markt darf vorerst nicht mehr betreten werden

Bauarbeiter wird in Schleiz mittels Drehleiter gerettet

Zu einem Unglück auf einer Baustelle in Schleiz kam es am späten Samstagnachmittag. Im Dachgeschoss eines Hauses am Markt war plötzlich eine Wand eingestürzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.