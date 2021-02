Am Donnerstag ist in Bad Lobenstein der Schnee aus dem engen Topfmarkt abgefahren worden. Seit dem Wochenende befinden sich die Mitarbeiter des Stadtbauhofes im Winter-Dauereinsatz.

Schnee so weit das Auge reicht! Was des einen Freud, ist bekanntlich aber auch stets manch anderen Leid. Und so sorgt die weiße Pracht in den Innenstädten durchaus für einige Probleme. Es wird mancherorts einfach zu eng. Also muss der Schnee weggebracht werden.