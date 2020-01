Baustart für Rekord-Brücke im Höllental soll dieses Jahr sein

Ende 2022 soll die vorerst längste Hängebrücke der Welt das Höllental überspannen und gemeinsam mit der Lohbachtalbrücke bislang nicht gekannte Besucherströme ins oberfränkisch-thüringische Gebiet an Selbitz und Saale bringen. Über den aktuellen Planungsstand ist jetzt bei einem öffentlichen Forum in Bad Steben informiert worden, zu dem die örtliche CSU eingeladen hatte.

Nur ein Tragseil

„Die Frankenwaldbrücke“ wird das spektakuläre Projekt genannt, für das in diesem Jahr die Baugenehmigungsphase, der Vergabeprozess sowie der Baubeginn vorgesehen sind. Stefan Krippendorf von der Kreisentwicklung im Landratsamt Hof nannte eine Reihe von Details, die inzwischen von der ersten Idee bis zur Planung angepasst worden sind.

So gilt es als eine Besonderheit, dass bei der 387 Meter langen Lohbachtalbrücke, auf der Besucher an der höchsten Stelle 87 Meter hinab ins Tal blicken können, nur ein einziges Tragseil verwendet wird. Dieses wird an nur einem Mast gehalten, der optisch nicht über die unter Denkmalschutz stehende Burgruine herausragen soll. Dank einer leichten S-Kurve werden Besucher direkt an der aufgebrochenen Burgmauer ankommen. „Die Burg wartet seit Jahrhunderten auf eine Brücke“, scherzte Stefan Krippendorf angesichts der vorgefundenen Konstellation, die von den Brückenplanern genutzt wird.

Der Weg auf der 1030 Meter langen Höllentalbrücke wird einen Meter breit sein. Foto: Landkreis Hof

124 Meter überm Höllental

Nicht nur die längste Hängebrücke der Welt zu sein, sondern auch noch die erste ohne Unterspannung, diese Alleinstellungsmerkmale werden das 1030 Meter lange Bauwerk überm Höllental prägen. Dort wird sich die höchste Stelle 124 Meter überm Tal befinden. „Die Probebohrungen sind abgeschlossen, der Boden ist tragfähig“, erläuterte Krippendorf, dass die Gründungen außerhalb des Naturschutzgebietes installiert werden, weshalb diese Brücke auch von den ursprünglich vorgesehenen 700 Metern auf über einen Kilometer verlängert worden ist.

Noch keine Auskünfte konnte der Kreisentwickler darüber geben, in welcher Form die Montagearbeiten ausgeführt werden, ob beispielsweise Hubschrauber oder Multikopter zum Einsatz kommen. Feststehe aber, dass während der Brutzeit von Februar bis Mitte Juli nicht gebaut werden dürfe, weshalb derzeit noch keine konkreteren Aussagen zum Eröffnungstermin möglich seien.

Verkehrsstrom zum Besucherzentrum

Eingehend beschäftigt wird sich schon längst mit den Verkehrskonzepten zur Lenkung der Besucherströme. Immerhin wird mittelfristig jährlich mit 200.000 zusätzlichen Gästen gerechnet. In der Anfangsphase sollen die Infrastruktureinrichtungen sogar für bis zu 400.000 Brückenbesucher ausgelegt sein. Dauerhafte Verkehrsverbindungen seien unter anderem zwischen den Bahnhöfen Blankenstein, Lichtenberg und Bad Steben vorgesehen – auf der Straße, nicht auf der Schiene.

Das Besucherkonzept ziele darauf ab, den Anreiseverkehr vorwiegend von der Autobahn 9 nach Lichtenberg zum Besucherzentrum am Ortsrand zu führen, wo sich der Zentralparkplatz befinden wird. Nur dort werde es möglich sein, die für den Brückenzugang benötigten Tickets erwerben zu können.

Bis zu 600 Menschen können zeitgleich auf der Höllentalbrücke sein. Technisch möglich wären sogar 2000. Foto: Landkreis Hof

Kontakt in Saale-Orla-Kreis

Gleichwohl ist angesprochen worden, dass es auch auf Thüringer Seite bei Blankenstein Parkplätze geben werde. Überhaupt käme es zu regelmäßigen Treffen mit den Tourismusverantwortlichen im Saale-Orla-Kreis, weil neben den Hängebrücken auch die weiteren Attraktionen der Region wie das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth und das Thüringer Meer in den Blickpunkt der Gäste gerückt werden sollen.

„Die Gastronomie- und Hotelbetriebe verfolgen das Projekt sehr aufmerksam“, hat Bad Stebens Bürgermeister Bert Horn (CSU) festgestellt. Bewegung sei zudem schon jetzt in den Immobilienmarkt gekommen. „Es ist eine große Chance, die sich hier bietet“, hofft der Bürgermeister auf eine wesentliche Belebung des Besucherbetriebes in seinem Ort. „Der Freistaat Thüringen gibt zu dem Projekt keinen einzigen Euro“, reagierte er auf einen kritischen Hinweis aus der Bürgerschaft, dass der Nachbarfreistaat noch viel mehr eingebunden und Verkehrswege wie jener von Lichtenberg nach Thüringen mit ausgebaut werden müssten.