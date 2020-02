Bedauern in Bad Lobenstein über FDP-Rückzug im Landtag

Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beschäftigt natürlich auch die 21 Mitglieder des FDP-Regionalverbandes Oberland. Dessen Vorsitzender Werner Brandler bedauert, dass mit dem am Donnerstag angekündigten Antrag der FDP-Fraktion zur Auflösung des Landtags eine Chance vertan worden ist, wonach die Abgeordneten eine Sacharbeit hätten leisten können, bei der sie allein ihrem Gewissen verpflichtet gewesen wären.

In der bürgerlichen Mitte Gesicht gezeigt

„Wir haben uns untereinander intensiv ausgetauscht“, erklärt Brandler im Gespräch mit unserer Zeitung, wie der Mittwoch bei den Liberalen der Orte Rosenthal am Rennsteig, Wurzbach, Bad Lobenstein, Remptendorf und Saalburg-Ebersdorf verlaufen ist. Ständig seien per Smartphone Nachrichten ausgetauscht und Meinungen zu Kemmerichs Wahl als Ministerpräsident des Freistaats geäußert worden. „Es gab da ganz unterschiedliche Auffassungen“, fasst es Brandler zusammen. Einige hätten gemeint, die AfD habe ein Stöckchen hingehalten, über das FDP und CDU gesprungen wären. „Aber eine Mehrheit vertrat die Ansicht, dass wir Liberale wenigstens angetreten sind, um Gesicht zu zeigen“, so Brandler. Schließlich habe es nur zwei Kandidaten aus dem linken und dem rechten Spektrum der Politik gegeben, erst mit Kemmerich sei ein Angebot aus der bürgerlichen Mitte gekommen.

AfD handelte taktisch geschickt

Dass letztlich Kemmerich tatsächlich gewählt worden war, sei dann die Überraschung gewesen, meint Brandler. Denn es wäre nicht von vornherein zu erwarten gewesen, „dass die AfD sich taktisch so geschickt“ verhalte. Dass sämtliche AfD-Abgeordnete ihrem eigenen Kandidaten die Stimme verweigerten, habe niemand vorher auf dem Schirm gehabt. Warum Kemmerich dann nicht die letzte Gelegenheit nutzte und die Annahme seiner erst durch die AfD ermöglichten Wahl verweigert hat? „Mein Eindruck ist, dass er selbst völlig überrascht war. So wie ich ihn kenne, zieht er es durch, wenn er einmal etwas sagt“, glaubt Brandler.

„Versuch reiner Demokratie“ beendet

Was Werner Brandler besonders überrascht habe, das sei der „heftige Gegenwind aus den Medien und anderen Parteien sowie Teilen der FDP“ gewesen. „Am wenigsten hätte ich mit den Gegenreaktionen aus unseren eigenen Reihen und vonseiten der CDU gerechnet“, sagt der 65-jährige Liberale. „Was jetzt passiert, finde ich schade“, erklärt Brandler, während über die Nachrichtenticker der geordnete Rückzug von Kemmerich angekündigt wird. „Man hätte ihm wenigstens die 100 Tage Zeit geben können, um Gesetzesvorschläge zu erarbeiten und dann zu erkennen, wer im Parlament für oder gegen Windräder im Wald, für oder gegen eine finanzielle Entlastung der Kommunen ist. Da hätte man mal allein auf der Grundlage von Sachargumenten debattieren können.“ Dies wäre ein „Versuch reiner Demokratie“ gewesen, wenn Abgeordnete „allein ihrem Gewissen verpflichtet“ abstimmen. „Dass das jetzt auf Druck von oben nicht passiert, ist schade“, sagt Brandler. Seine Prognose für Neuwahlen: „Das wird vielleicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Linkspartei und AfD.“ Zu Lasten der politischen Mitte.