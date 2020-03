Beitragsbescheide in Bad Lobenstein sollen ausgesetzt werden

Die Stadtratsfraktion der Freien Wählergemeinschaft Bad Lobensteiner Bürgerliste (LBL) fordert die Stadtverwaltung auf, ihre Beitragsbescheide für die 20 Jahre zurückliegende Sanierung des Stadtkerns auszusetzen. Dies teilte die Wählergemeinschaft unserer Zeitung mit.

Der entsprechende Antrag sei bei der Stadtverwaltung eingereicht worden. Erst im jüngsten Amtsblatt hat Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) angekündigt, dass die Verwaltung in den kommenden Wochen „Informationen und Angebote zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen“ an die Eigentümer von etwa 120 Grundstücken versendet. Hintergrund ist das 1993 vom damaligen Stadtrat beschlossene Sanierungsgebiet „Stadtkern“, in dem keine Straßenausbaubeiträge erhoben worden sind. An den Investitionen werden Grundstücksbesitzer aber nach Abschluss der Maßnahmen anteilig durch Ausgleichsbeträge beteiligt. Die Fraktion der LBL verweist jedoch jetzt auf die entstandene Krisenlage.

„Derzeit sind die Gewerbe in der Innenstadt zum großen Teil geschlossen, noch offene sind durch weniger Kundschaft auf dem Markt deutlich benachteiligt. Die Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze und die Unternehmer bangen um ihre Existenz“, heißt es in der Erklärung. Es sei „eine Unzeit, hier mit Sonderangeboten die Kassen der Stadt füllen zu wollen“. Dieser Prozess sollte ausgesetzt und bis auf Weiteres verschoben werden, so die Forderung der LBL.

Weiterhin haben die Mitglieder der LBL in einer ihrer regelmäßigen Videokonferenzen, die in der momentanen Situation durchgeführt werden, beraten, wie die geschlossenen Geschäfte unterstützt werden könnten. Viele Bürger wüssten nicht, welcher Gastronom sein Essen zum Mitnehmen anbietet oder bei welchem Geschäft auch telefonisch bestellt werden kann. Um diese Informationen allen Bürgern zukommen zu lassen, werden die entsprechenden Anbieter gebeten, sich mit den Vertretern der LBL in Verbindung zu setzen.