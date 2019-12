Ben aus Saaldorf bekommt überraschende Post vom Weihnachtsmann

Als der Weihnachtsmann zu den Knirpsen im Kindergarten „Kinderland“ kam, steckte Ben diesem einen Brief zu. Und bekam prompt Antwort.

Fragen über Fragen

„Lieber Weihnachtsmann“, heißt es in dem Brief, dem ein selbstgemaltes Bild beigefügt ist, „ich habe eine Frage: Wie kannst Du durchs Fenster schauen, wenn die Fensterläden unten sind? Wie kannst Du mit Deinen Rentieren fliegen?“ Und dann möchte Ben noch wissen, wie die vielen Geschenke verpackt werden und wie die Elfen aussehen. Ja, auch welche Farbe der Schlitten hat ist für Ben von Interesse. Und ob der Weihnachtsmann selbst auch Geschenke bekommt. „Wie sieht es bei Dir am Nordpol aus? Wie sieht die Geschenkemaschine aus und wie funktioniert sie?“ Alles Fragen, die dem kleinen Saaldorfer zurzeit durch den Kopf gehen, weshalb er sich hingesetzt hatte, um seinen Brief für den Weihnachtsmann zu schreiben.

Im Rathaus machte sich der Weihnachtsmann an die Beantwortung der vielen Fragen. Foto: Peter Hagen

Ein Antwortbrief war Pflicht

„Das haben wir auch noch nicht erlebt“, hieß es aus dem Bad Lobensteiner Rathaus, als der Brief dort die Runde machte. Sibylle Geyer, die im Alltag unter anderem für die Geschäftsstelle des Stadtrates zuständig ist, war kaum aus dem roten Mantel raus und hatte den weißen Rauschebart abgelegt, als für sie klar war, dass der Junge Antwort bekommen muss. „Die Kinder hatten sich alle so gut auf den Besuch des Weihnachtsmannes vorbereitet“, war von ihr zu erfahren, „es wurden Gedichte aufgesagt, Lieder gesungen und ein Tanz aufgeführt.“ Schon im „Kinderland“ gab es Fragen über Fragen. Zum Beispiel, wo denn der Schlitten geblieben wäre. „Ich habe da erklärt, dass meine Rentiere im Wald bei Lichtenbrunn warten müssen, weil kein Schnee liegt. Und schon waren die Kinder überzeugt, dass zurzeit wohl die Pechmarie bei der Frau Holle wäre“, berichtet Sibylle Geyer von ihrem Besuch.

Ein Elfen-Häuschen im Kindergarten

Wie aber sieht ein Antwortbrief des Weihnachtsmannes aus? Der Reihe nach ist auf zwei Seiten Frage für Frage beantwortet worden. Zum Beispiel, dass der Weihnachtsmann so gute Augen habe, dass er durch Fensterläden, aber auch durch Türen schauen könne. Die Rentieren könnten nicht wirklich fliegen, wird verraten, das gäbe es nur im Film. Stattdessen fahre der Weihnachtsmann mit dem Schlitten „und wenn kein Schnee liegt, dann auch mal auf Rädern“. Ja und die Elfen, für die im „Kinderland“ extra ein Häuschen gebaut worden ist, fühlten sich dort sehr wohl, erfährt Ben aus dem Brief. Und tatsächlich bekomme sogar der Weihnachtsmann Geschenke, wird verraten. „Oft sind es so schöne Bilder, wie Deins.“ Aber am meisten freue sich der Weihnachtsmann, wenn es den Kindern gut geht, sie alle gesund sind und gemeinsam spielen können.

Im Kindergarten war der Antwortbrief verlesen worden, was natürlich noch einmal ganz aufregend so kurz vor den Feiertagen gewesen ist. Hat Sibylle Geyer viel Erfahrung als Weihnachtsmann? „Eigentlich gar nicht“, sagt sie, „das war mein erster großer Auftritt.“ Nur als ihr Sohn noch ganz klein war, da habe sie mal daheim den Weihnachtsmann gespielt. „Wir fanden den Brief von Ben so niedlich, dass er nicht einfach unbeantwortet bleiben konnte“, herrscht im Rathaus Einigkeit. Für den kleinen Saaldorfer bleibt das bestimmt ein unvergessliches Erlebnis.