Benefizkonzert für die Michaelisschule mit Luftwaffenmusikkorps Erfurt im Kulturhaus-Saal in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Premiere mit Gänsehautmomenten

Das Interesse am Benefizkonzert der Förderstiftung der Michaelisschule Bad Lobenstein war groß. Rund 400 Besucher waren am Dienstag im Kulturhaus Bad Lobenstein versammelt, um nicht nur den schuleigenen Chor, sondern auch das Luftwaffenmusikkorps Erfurt zu erleben. Schulleiterin Anett Richter hatte einen Abend mit Gänsehaut-Momenten versprochen.

Ramón Seliger, Rektor und Vorstand des Michaelisstiftes Gefell, dem Träger der beiden Schulen, begrüßte die Gäste zur dieser Premiere. Denn zum ersten Mal trat das Korps mit Gruppen aus der Michaelisschule auf. Es sei sicher kein Zufall, dass diese großartige Veranstaltung in die Woche des Erntedankfestes gefallen ist. Er dankte allen für diesen Tag. Er dankte für das gute Miteinander am Schulstandort und auch für das Vertrauen der Eltern in das Michaelisstift als Träger und Pädagogen. Ramón Seliger sprach von der professionellen Vorbereitung und dem herzlichen Miteinander. Die Schulgemeinschaft hatte nicht nur das Konzert organisiert, sondern war selbst beteiligt. Die Idee zu dem besonderen Konzert hatte der Stiftungsrat und das kam sehr gut an, sagte Schulleiterin Anett Richter. „Dadurch konnten die Kinder das Konzert für ihre Schule aktiv mitgestalten. Es wurde ein Chor von 121 kleinen und großen Menschen auf die Beine gestellt. Wir haben seit Mai geprobt und waren sogar zu einer gemeinsamen Probe in Erfurt“.

Die musikalische Leitung hatte Musiklehrerin Aniko Rozgonyi-Zink inne. Sie wurde von Peggy Volk unterstützt. Beide arbeiteten eng mit dem Leiter des Luftwaffenmusikkorps Tobias Wunderle zusammen. Und das hat sich ausgezahlt. Als im zweiten Teil des Konzertes zu den 50 Berufsmusikern der Schulchor vor der Bühne Aufstellung nahm, war die Spannung im Saal groß. Fünf Lieder wurden gemeinsam vorgetragen, es gab Zugabe-Rufe, stehenden Applaus.

Es war ein besonderer Abend für Gäste, Musikanten und Sänger. Und das erlebten nicht nur die Bad Lobensteiner so.

Nach dem Konzert wurde genau das vom Musikkorps bestätigt. Trotz der vielen Auftritte erlebe man solch eine Begeisterung selten. Die Eltern eines Musikers waren aus Kulmbach angereist, um den Sohn spielen zu hören. Auch diese Familie besuche zahlreiche Konzerte, doch dieser Abend sei einzigartig gewesen.