Bergmuseum mit Farbe beschmiert - Bei Einbruch Geld und Modelleisenbahn gestohlen

Bad Lobenstein. Die Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis.

Bei Einbruch Geld und Modelleisenbahn gestohlen

In der Nacht auf Montag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Graben" in Bad Lobenstein ein. Nachdem der/die Unbekannte(n) sich laut Polizei auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Haus verschafften, wurden mehrere Räume durchsucht. Schließlich wurden mehrere hundert Euro Bargeld und Dinge des täglichen Bedarfs sowie eine Modelleisenbahn entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen - vermutlich insbesondere zwischen Mitternacht bis in die Morgenstunden - geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schleiz in Verbindung zu setzen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bergmuseum mit Farbe beschmiert

Montagabend gegen 20.45 Uhr meldete ein Passant, dass unbekannte Personen die Eingangstür des Bergmuseums im Schulweg in Bad Lobenstein mit Farbe beschmiert bzw. beschüttet hatten. Bei der Anzeigenaufnahme wurde noch eine weitere Sachbeschädigung, möglicherweise durch den/ die selbent Täter verübt, auf dem Markt an einem Kaufmarkt festgestellt. Der Passant konnte keine direkte Täterbeschreibung angeben, beschrieb jedoch zwei verdächtige Männer. Die Personen konnten trotz intensiver Suche von der Polizei nicht gestellt werden. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen