Bertram Kawlath, geschäftsführender Gesellschafter der Schubert & Salzer Firmengruppe, ist neues Mitglied des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Dies wurde am Wochenende mitgeteilt.

Demnach ist Kawlath während der jüngsten Mitgliederversammlung des VDMA in Wiesbaden als Vize-Präsident gewählt worden. Er ist damit einer der beiden Stellvertreter des neugewählten Präsidenten Henrik Schunk, ein Münchener Familienunternehmer. Der 50-jährige Kawlath ist Mitglied des Hauptvorstands des VDMA sowie Mitglied des Vorstands und Vizevorsitzender des VDMA in Bayern. Zudem ist er Kuratoriumsmitglied der VDMA-Impuls-Stiftung.

Produktionsstandort Deutschland

Die Schubert & Salzer Firmengruppe mit Hauptsitz in Ingolstadt produziert in Deutschland. Kerngeschäftsfelder sind die Entwicklung und der Vertrieb von Lösungen der Mess- und Regeltechnik für strömende und gasförmige Medien, die Entwicklung und der Vertrieb von ERP-Systemen für den Mittelstand sowie die Produktion von Stahlfeinguss in Bad Lobenstein. Am Standort Bad Lobenstein, wo 1964 die Gießerei entstand, die Anfang der 1990er Jahre von der traditionsreichen Firmengruppe Schubert & Salzer erworben worden war, sind heute etwa 240 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Jahresumsatz von 15 Millionen Euro produzieren.