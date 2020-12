Bescherung durchs Fenster am Malzhaus in Pößneck

Eine besondere Überraschung gab es am Sonnabend für die jüngsten Mitglieder des Tauchsportclubs Submarin in Pößneck. Am Malzhaus, wo sich der Vereinssitz befindet, wartete der Weihnachtsmann mit kleinen Präsenten.