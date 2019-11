Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besondere Bäume in der Ardesia-Therme

Gleich zwei Weihnachtsbäume zieren die Eingangshalle der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein: Zum einem der Wunschbaum, eine Aktion von Thinka Saale-Orla und der Kirchenkreissozialarbeit und zum anderem ein Geschenkbaum der Ardesia-Therme.

Anfang dieser Woche wurde zum sechsten Mal ein Wunschbaum aufgestellt. „Es gibt zahlreiche Familien, die nicht genug Geld haben, um ihren Kindern die gewünschten Spielsachen schenken zu können. Mit dem Wunschbaum können wir diesen Mädchen und Jungen helfen. Wir freuen uns immer wieder, dass viele Menschen diese Aktion mittragen und danken schon herzlich für die Unterstützung“, sagt Sven Walther, seit 2016 Mitarbeiter der Diakoniestiftung im Projekt Thinka Saale-Orla.

Für die Wunschbaumaktion wurden an Kinder aus solchen Familien bei der Tafel, in der Bad Lobensteiner Grundschule und im Kindergarten Kinderland rote Herzen verteilt. Die Kinder durften einen Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro darauf schreiben und die Herzen im Diakonieladen Geben und Nehmen abgeben. Die Wünsche sind vielfältig: Adam, ein Jahr und drei Monate alt, wünscht sich Holzbausteine, Kian, vier Jahre, möchte ein Spielzeugmikrofon, größere Kinder haben auf ihr Herz Schuhe, Lego Technik oder eine Barbiepuppe geschrieben. All diese Herzen, insgesamt mehr als 60 Stück, wurden an den geschmückten Baum, eine vom Bad Lobensteiner Revierförster ausgewählte Fichte, gehängt und können dort nun von Wunscherfüllern entnommen werden.

Spender kaufen das Geschenk, verpacken es schön und geben es zusammen mit dem Wunschherz im Diakonieladen Bad Lobenstein zur Weitergabe an die Kinder ab. Alles soll anonym bleiben – sowohl der vollständige Name des Kindes als auch des Spenders werden nicht benannt. Die Geschenkübergabe an die Kinder wird im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier am 10. Dezember geschehen.

Ardesia-Geschäftsführer Thomas Knorr vor dem besonderen Weihnachtsbaum der Therme. Foto: Sophie Filipiak

Der zweite Weihnachtsbaum dient als eine Art Adventskalender der Ardesia-Therme. „Seit 15 Jahren organisieren wir schon diese Aktion“, so Heinz Roeske von der Ardesia-Therme. „Aber so viele Partner wie in diesem Jahr hatten wir noch nie.“ Die Besucher der Einrichtungen können ab 1. Dezember nicht nur Gutscheine der Therme, sondern auch für die Saalfelder Feengrotten oder die Wurzbacher Heinrichshütte gewinnen.