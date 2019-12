Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besserer Lebensraum für Spanische Flagge bei Ziegenrück

Der ehemalige Steinbruch am Saale-Radweg zwischen Ziegenrück und Walsburg wurde Anfang Dezember von allen Gehölzen befreit. „Die Maßnahme erfolgte im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale e. V. (LPV) in Zusammenarbeit mit der Stadt Ziegenrück und Thüringen Forst“, heißt es in einer Mitteilung.

Falter steht auf der Vorwarnliste Der Landschaftspflegeverband hat sich mit dem Projekt „Spanische Flagge – Farbe bekennen für insektenfreundliche Saumstrukturen“, das als Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft bezuschusst wird, unter anderem zum Ziel gesetzt, die Habitatflächen des auffälligen tagaktiven Nachtfalters zu pflegen und zu erhalten. Der gefährdete Falter steht in Deutschland auf der Vorwarnliste und ist innerhalb Thüringens noch besonders häufig im oberen Saaletal sowie im Schwarzatal vertreten. Dort bevorzugt er laut Mitteilung des Landschaftspflegeverbandes als Lebensräume Straßen- und Wegränder, Fluss-Ufer, Böschungen, lichte Waldränder und Steinbrüche, in denen die Hauptnahrungspflanze der Falter, der Wasserdost, wächst. Nektarpflanzen sind Mahd-Opfer Gefährdet sei der Nachtfalter insbesondere durch die Mahd von Straßen- und Wegrändern in den Monaten Juli und August, bei der die Nektarpflanzen vernichtet würden. „Auch Verbuschungen der wärmebegünstigten Lebensräume wirken sich negativ auf die Habitatsituation aus“, erklärt Bettina Ermer vom LPV. Aus diesem Grund sei als eine der ersten Maßnahmen in dem zweijährigen Projekt, das mit Mitteln des Freistaates Thüringen und der Europäischen Union finanziert wird, der vollständig von Fichten zugewachsenen Steinbruch, in welchem in den 1950er und 1960er Jahren Kies und Schotter für den Straßenbau gewonnen wurden, freigestellt worden. Auch ein Stück Kulturgeschichte wieder sichtbar Jetzt können sich die Felspartien im Sommer wieder erwärmen und stellen dadurch ein optimales Habitat für die Spanische Flagge sowie andere Insekten, geschützte Reptilien, Amphibien, Vogelarten und Pflanzen dar. „Gleichzeitig wurde ein Stück Kulturgeschichte Ziegenrücks wieder sichtbar gemacht“, heißt es. Dem aufmerksamen Wanderer und Radfahrer werde die Spanische Flagge im beschriebenen Gebiet nun hoffentlich häufiger begegnen. Meldungen hierzu mit GPS-Daten und eventuell Fotos nimmt der Landschaftspflegeverband gern entgegen. Kontakt: Telefon 03644/1 91 01 oder info@lpv-schiefergebirge.de