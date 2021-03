Betrunkene Frau übersieht Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Eine betrunkene Frau hat auf der Bundesstraße 90 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) einen Frontalunfall verursacht, bei dem sie und ein Mann schwer verletzt wurden.

Die 47-Jährige habe am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit ihrem Wagen links in Richtung Helmsgrün abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Auto des 40-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Die Frau und der Mann kamen ins Krankenhaus, an ihren Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Bei der Frau ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,32 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben, außerdem erwartet sie ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.