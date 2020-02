Bewährungsstrafe in Bad Lobenstein nach sexuellem Kindesmissbrauch

Zu einer Bewährungsstrafe wurde am Montag am Amtsgericht in Bad Lobenstein ein 29-jähriger Mann verurteilt, der des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Erwerbs von kinderpornografischen sowie des Besitzes von jugendpornografischen Schriften für schuldig befunden worden ist.

Die Staatsanwaltschaft trug in ihrer Anklage vor, dass der inzwischen in Gera lebende Mann im Jahr 2017 über das Internet Kontakte mit kleinen Mädchen aufgenommen hatte, um diese letztlich dazu aufzufordern, obszöne Bilder von sich selbst anzufertigen und diese ihm zuzuschicken. Allein von einem zehnjährigen Mädchen gelangte der Angeklagte an 39 derartige Fotos, die neben weiteren Bildern und Videos auf dessen Handy sichergestellt werden konnten. Durch den Angeklagten wurden per Internet-Chat zudem zwei 13-jährige Mädchen zu Manipulationshandlungen an ihrem Körper animiert. Von seinem eigenen Geschlechtsteil fertigte der Angeklagte Fotos, die er an die Kinder versendete.

Inzwischen selbst Vater

„Mein Mandant möchte reinen Tisch machen“, ergriff der Verteidiger für den Angeklagten zunächst das Wort, „es wird alles so eingeräumt, wie es in der Anklageschrift vorgetragen worden ist.“ Mit dem vollumfänglichen Geständnis hat es der Angeklagte den Kindern wenigstens erspart, vor Gericht als Zeugen zu diesen Straftaten gehört werden zu müssen. Über Plattformen wie Instagram und Facebook habe er den Kontakt mit den Kindern hergestellt, schilderte der Angeklagte, der bislang keinerlei Vorstrafe aufwies.

Aus seinem Leben berichtete der Angeklagte, dass er keinen Schulabschluss besitzt und bislang lediglich mit Aushilfsjobs Geld verdiente, zwischendurch auch einen Bundesfreiwilligendienst geleistet habe. Derzeit sei er arbeitslos. „Ich schäme mich dafür“, sagte er zu den ihm vorgeworfenen Taten, „morgens wache ich auf und frage mich, warum ich das getan habe.“ Inzwischen lebe er mit seiner 22-jährigen Freundin zusammen und sei selbst Vater.

Angeklagter zeigt Reue

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, wobei die Bewährungszeit auf drei Jahre festzulegen sei. Zudem sollte die Bewährungsstrafe mit einer Geldauflage von 1000 Euro verbunden sein. Seitens der Verteidigung wurde im Plädoyer nochmals an das vollumfängliche Geständnis erinnert, was den Kindern die Aussage vor Gericht ersparte. Eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung und verbunden mit 500 Euro Geldauflage, sei hinreichend. „Es tut mir leid, was ich den Kindern angetan habe“, versicherte der Angeklagte in seinem letzten Wort.

Das Gericht folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Geldauflage von 1000 Euro ist an den Verein Kindernothilfe zu entrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.