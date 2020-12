Birkenhügel: Bürgermeister sieht keinen Handlungsbedarf

Bei der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig gingen Beschwerden über den Zustand des Lerchenweges in Birkenhügel ein. Aber nicht nur die Landwirtschaft sei für die Verschmutzung des Weges verantwortlich, sagen Bürgermeister Peter Keller und Hartmut Temmler, Geschäftsführer der Agrar-Milch-Mast GmbH in Frössen.