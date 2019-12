Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Birkenhügeler sorgt für den Glanz in der Hauptstadt

Der wohl schönste Weihnachtsbaum Deutschlands kommt aus Birkenhügel. Im November war die 22 Meter hohe Tanne aus dem Garten von Gerhardt Mann abgeholt und mit einem Tieflader nach Berlin gebracht worden. Sängerin Ella Endlich hatte den festlichen Moment begleitet, als die 30.000 Lichter erstmals eingeschaltet worden sind und seither den Pariser Platz erleuchten. Unzählige Fotos entstanden von dem Birkenhügeler Baum am Brandenburger Tor, dem auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Besuch abstattete. In Birkenhügel selbst ist von dem Rummel, den der Baum mit sich bringt, nichts zu spüren. „Wir haben nur die Bilder in der Zeitung gesehen“, war von Angela Küchler zu erfahren, die sehr hofft, dass ihr Lebensgefährte über die Feiertage nach Hause kommen kann. Denn leider musste der 83-jährige Gerhardt Mann vor einigen Tagen ins Krankenhaus. Er hatte vor einem halben Jahrhundert die Tanne gepflanzt. „Wir hingen alle sehr an diesem Baum“, sagte Angela Küchler, „aber aus Sicherheitsgründen musste er weg.“ So hatte die Tanne wenigstens noch zum Weihnachtsfest Tausenden Menschen Licht in die Herzen gebracht.