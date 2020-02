Blankenberg ist der närrische Nabel von Rosenthal am Rennsteig

„Vor jedem Haus ein Koffer steht, der Sauhans bald auf Zeitreise geht!“ – unter diesem Motto feiert der Blankenberger Carnevalsclub (BCC) seine 43. Saison. Und diese Zeitreise wird im Programm vor allem mit viel Musik und vielen Tänzen unternommen.

Glückwünsche für Jubilare

Zur Zeitreise am Samstagabend gehörte die Ehrung von besonderen Jubilaren. So durfte Steffen Schaller aus dem Elferrat zu seinem 60. Geburtstag die Glückwünsche des BCC-Präsidenten Manuel Könitzer entgegennehmen. Gratuliert wurde zudem Michael Möschwitzer zu dessen 20-jähriger BCC-Vereinszugehörigkeit sowie Bernd Könitzer, der schon seit 25 Jahren im BCC mitwirkt. Bernd Könitzer hatte zwar im vorigen Jahr die Präsidentschaft an seinen Sohn abgetreten, aber er blieb der Tradition treu, gemeinsam mit Sabine Möschwitzer das Publikum durch das Bühnenprogramm zu begleiten.

Andreas und Daniela Wurzbacher sind in dieser Saison das Prinzenpaar, hier mit dem Kinderprinzenpaar Johanna Hüttner und Miguel Möschwitzer. Foto: Peter Hagen

Einzug des Prinzenpaares

Die „Süßen Teufel“ versprühten mit ihrer Tanzdarbietung sofort gute Laune im Saal des Vereinshauses, wo das Publikum stimmungsvoll mitgerissen worden war. Mit den Flintstones, Bienen und Marienkäferchen hatten die jüngsten Mitwirkenden der „Lollipops“ die Herzen der Zuschauer schnell erobert. Würdevoll begleitet von der Garde zogen das Prinzenpaar Andreas III. und Daniela I. im Saal ein. Zu vernehmen war, dass Blankenberg der einzige Ort in der seit einem Jahr bestehenden Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ist, wo der Fasching gefeiert wird. Und zugleich wird in Blankenberg die gemeinsame Gemeinde praktiziert. Denn das Prinzenpaar stammt mit Andreas und Daniela Wurzbacher aus Pottiga, während das Kinderprinzenpaar von Johanna Hüttner aus Blankenberg und Miguel Möschwitzer aus Birkenhügel gebildet wird.

Plausch im Sandkasten

Die Pioniere Kai und Rudi tauschten sich im Sandkasten sitzend über die Geschehnisse in ihrer Heimat aus und wunderten sich, dass extra aus Birkenhügel eine Tanne nach Berlin transportiert werden musste, nur damit man in der Hauptstadt mal einen echten Baum zu sehen bekommt. Aber immerhin sei das klimaneutral mit einem elektrobetriebenen Schwertransporter erfolgt, dem ein Kleintransporter gefolgt sei, auf dem sich das Notstromaggregat befand. Intensive Gedanken machten sich beide um den künftigen Verwaltungssitz von Rosenthal am Rennsteig, für den sich doch die alte Blankenberger Schule anbieten würde. Geradezu als einen Wink mit dem Zaunpfahl empfanden es die beiden, dass immerhin in der OTZ schon von Rosenthal am Blankenberg zu lesen gewesen ist.

Die „Lollipops“ eroberten sofort die Herzen der Zuschauer. Foto: Peter Hagen

Schwebende Jungfrau

Für magische Momente sorgten Marion und Claudia, die nicht nur Gesichter verwandeln, sondern sogar für eine schwebende Jungfrau sorgen konnten, wenngleich diese eine Bruchlandung erlebte. Aus ihrem Familienleben berichtete die Hausfrau Sabine, die sich noch gut daran erinnern konnte, früher angstvoll unters Bett geschaut zu haben, ob sich da ein Monster befinde. „Wenn ich heute ins Bett gehe, liegt es neben mir“, so ihre Feststellung. Zum Saunagang fand sich schließlich der Elferrat mit schmerzhaften Haarentfernungsritualen ein, für die es zum Glück der Akteure – anders als bei den Tanzdarbietungen – keine lautstarken Zugabe-Rufe gab.

Drei Termine stehen für den BCC in dieser Saison noch auf dem Plan. Da wären der Kinderfasching am kommenden Sonnabend, 15. Februar, ab 14 Uhr, der Faschingstanz mit Programm und der „Steff-Bänd“ am gleichen Abend ab 20 Uhr sowie die Teilnahme am Faschingsumzug in Wurzbach am 22. Februar.