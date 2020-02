Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blindflug über die Autobahn im Saale-Orla-Kreis

Gleich vier Autos rammte ein Mercedes-Fahrer auf einem 18 Kilometer langen Abschnitt, als dieser im Juli vorigen Jahres zwischen zwei und drei Uhr morgens ohne Beleuchtung auf der Autobahn im Saale-Orla-Kreis unterwegs gewesen ist. Erst nachdem das eigene Auto aufgrund technischer Schäden stehen blieb, war die Gefahr eines noch größeren Unfalls gebannt. Als Polizisten die unausweichliche Blutalkoholkontrolle durchführen lassen wollten, leistete der 31-jährige Leipziger heftigen Widerstand.

Überraschende Begründung

Die Anklage lautet auf fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, als sich der Mann nun vor dem Amtsgericht in Bad Lobenstein zu verantworten hat. Was fast schon nach einem Routinefall klingt, nimmt allerdings eine überraschende Wendung. „Grundsätzlich tut es mir unendlich leid“, sagt der Angeklagte zu dem Geschehen und sein Verteidiger räumt nach Verlesung der Anklage sofort ein: „So hat es sich zugetragen.“ Doch die Gründe, die dazu führten, werden in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung gesehen.

Keine Erinnerung an die Fahrt

Der Angeklagte leide an einer Unterfunktion der Schilddrüse sowie an Bluthochdruck. Dadurch gebe es Blackouts, weshalb es auch keine Erinnerung an diese Fahrt gebe. Auf die Vernehmung von den Unfallgeschädigten als Zeugen verzichtet der Angeklagte dennoch. Das Geschehen sei eindeutig passiert. Kurz vor dieser verhängnisvollen Autofahrt sei er in Leipzig auf einer Geburtstagsfeier seiner Oma gewesen. Warum er von dort auf die Autobahn und dann Richtung Saale-Orla-Kreis fuhr, könne er sich bis heute nicht erklären. Derzeit befinde er sich in psychologischer Behandlung.

Geldstrafe von 1800 Euro

Bislang war der Angeklagte ohne jede Vorstrafe gewesen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro, womit es keinen Eintrag ins Führungsregister gibt. Der Verteidiger betont, den Vorfall nicht runterspielen zu wollen. Hält aber 50 Tagessätze a 20 Euro für ausreichend. Alkoholisiert draußen herumzufahren sei absolut nicht der Lebensstil seines Mandanten, begründet der Rechtsanwalt seinen Antrag. Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und bewertet das vollumfängliche Geständnis als positiv. Der seit dem Unfall eingezogene Führerschein darf vor dem Ablauf von weiteren sechs Monaten nicht ausgehändigt werden. Das Urteils ist rechtskräftig.