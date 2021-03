Die Justiz in Bad Lobenstein musste jetzt einen Vorfall aufarbeiten, der sich schon 2019 während des Musikfestivals "SonneMondSterne" zugetragen hatte.

Blutende Nase und bewusstlose Frau bei Marteria-Auftritt in Saalburg

Ein Besucher mit Schädelweh, einer mit Nasenbeinbruch und eine Besucherin, die bewusstlos zu Boden ging. Es war eine fatale Kettenreaktion während des Musikfestivals "SonneMondSterne" in Saalburg, die jetzt zum Prozess am Bad Lobensteiner Amtsgericht führte. Als Auslöser hat die Staatsanwaltschaft einen 26-jährigen Studenten aus Weimar ermittelt und wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen angeklagt.