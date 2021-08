Brandserie hält Feuerwehr in der Nacht in Bad Lobenstein auf Trab

Bad Lobenstein Ein Reihe von Containerbränden führte in der Nacht zu Mittwoch zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr. Auch unter einem Auto wurde offenbar Feuer gelegt.

In der Nacht zum Mittwoch um 01:14 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Gera einen Container Brand am Heinrich-Scherer-Platz. Wie die Feuerwehr Bad Lobenstein berichtet, hat sich vor Ort die Lage bestätigt.

Es brannte ein am Wohnblock stehender Papiercontainer vollständig aus. Drei weitere Container wurden bereits in Mitleidenschaft gezogen und konnten noch rechtzeitig vom Gebäude entfernt werden. Das Feuer breitete sich bereits auf die Fassade des Wohnblocks aus. Hätte die Scheibe des Kellerfensters nicht standgehalten, wäre das Feuer in den Wohnblock eingedrungen, so die Feuerwehr.

Eine großflächige Restablöschng und Kontrolle der Kellerräume und der angrenzenden Wohnung war notwendig.

Feuerwehr findet weiteren Brand unter Auto

Im Einsatzverlauf wurde laut Feuerwehr bei der Suche eines Hydranten ein weiterer Brand unter einem Auto auf dem Heinrich-Scherer-Platz festgestellt. Hierbei konnte durch den Einsatz eines Kleinlöschgerätes schlimmeres verhindert werden. Unterdessen erreichte den Einsatzleiter die Nachricht über einen weiteren Brand im Rosenweg.

Umgehend wurde eine Nachalarmierung weiterer Kräfte veranlasst. Im Rosenweg wurde ebenfalls ein brennender Papiercontainer festgestellt und abgelöscht. Einen weiteren brennenden Container mit Kunststoffen wurde der Feuerwehr aus dem Schulkomplex in der Karl-Marx-Straße von Passanten gemeldet. Auch dieser Container konnte zügig gelöscht werden.

Das Ergebnis dieser Brandserie waren 3 ausgebrannte Reststoffcontainer, mehrere beschädigte Container, ein beschädigtes Fahrzeug und ein größerer Sachschaden an einem Wohnblock. Zum Glück konnte in dieser Nacht schlimmeres verhindert werden und niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr Bad Lobenstein blickt äußerst kritisch auf diese Ereignisse und weißt darauf hin, dass hierbei Menschenleben akut in Gefahr gebracht wurden.

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

