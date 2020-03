Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bücherfreunde unterstützen „Wirbelwind“ in Ebersdorf

Zum vierten Mal verwandelte sich das Bürgerhaus Ebersdorf in ein Bücherparadies für Leseratten. An zwei Tagen lag ein bunt gemischtes Angebot von Taschenbüchern bis zu gebundenen Romanen, Bildbänden, Sach- und Kinderbüchern bereit.

Nach Herzenslust konnten die Besucher in die Bücherwelt abtauchen, schmökern und in der Leseecke Kaffee und Kuchen genießen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Förderverein des Kindergartens „Wirbelwind“ in Ebersdorf. Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Höhepunkt für die Kinder. Ritter Michael besuchte den Flohmarkt und begeisterte mit Geschichten vom Drachen Emil. Der Autor der beliebten Drachen-Abenteuer, Michael Kirchschlager, entführte die Kinder in eine ritterliche Welt. Für die Erwachsenen gab es eine weitere Veranstaltung, denn Michael Kirchschlager ist nicht nur Autor der Drachenbücher, er verlegt auch Kriminalgeschichten und arbeitet mit Kriminalisten zusammen, um wahre Kriminalfälle niederzuschreiben. Der Verleger begeisterte aufs Neue mit seinen Vorträgen und stellte spannende Kriminalfälle vor.

Spenden werden übers Jahr abgegeben

„Der Bücherflohmarkt war wieder ein voller Erfolg“, so das Fazit der Veranstalter, „möglich wurde dies durch viele helfende Hände. Zahlreiche Eltern, Erzieherinnen und Mitglieder des Fördervereins halfen beim Auf- und Abbau, bei der Durchführung der beiden Tage und haben fleißig Kuchen gebacken.“

Übers gesamte Jahr erhält der Förderverein Bücherspenden, wofür ausdrücklich gedankt wird. „Das Besondere am Ebersdorfer Bücherflohmarkt ist, dass der gesamte Verkaufserlös dem Kindergarten ,Wirbelwind’ zugute kommt“, heißt es in einer Mitteilung. Somit könne den Kindern wieder eine große Freude mit neuen Spielgeräten gemacht werden. Der Förderverein des Kindergartens arbeite eng mit den Erzieherinnen und Eltern zusammen und unterstütze so die Arbeit im Kindergarten und hilft bei der Durchführung von Festen und Ausflügen.