Bürger-Informations-Broschüre wird zur Lachnummer

Die neue Bürger-Informations-Broschüre der Stadt Bad Lobenstein ist nun erschienen – und sorgt für viel Gelächter. Das Titelbild gleicht einem schlechtem Versuch mit einem Foto-Bearbeitungsprogramm und auch der Inhalt gibt Rätsel auf. Und keiner will dafür verantwortlich sein.

Man muss die neue Bürger-Informations-Broschüre gar nicht erst aufklappen, um zu merken: Da stimmt doch was nicht. Das Titelbild zeigt den Bad Lobensteiner Marktplatz mit Brunnen, Rathaus und Geschäften, im Hintergrund ist der Kirchturm zu erkennen. Dessen Spitze – seltsamerweise ohne Kreuz – erscheint aber auch nochmal hinter dem Rathaus, das plötzlich um mehrere Meter und Zimmer reicher ist. Auch ein Optikergeschäft hat sich auf wundersame Weise verdoppelt.

Broschüre vor einem Jahrin Auftrag gegeben

Klappt man das Heft auf, strahlt einem der um mehrere Jahre verjüngte Bürgermeister Thomas Weigelt entgegen. Dieser konnte sich am Mittwoch nicht erklären, wie dieses Heft zustande gekommen ist. „Wir sind alle sauer deswegen“, sagte er. Vor einem Jahr sei die Broschüre in Auftrag gegeben worden. Die damalige Besetzung der Stadtinformation habe mit dem Verlag die Broschüre erarbeitet. Die Fotos lieferte Karsten Schmidt. „Ich habe die Bilder aus Bad Lobenstein kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärte dieser am Mittwoch. „Was jetzt bei dieser Broschüre rausgekommen ist, da fehlen mir fast die Worte“, fügte er hinzu. Und betont, dass er mit der Foto-Montage auf der Titelseite nichts zu tun habe: „Wenn ich Fotos manipulieren würde, dann nicht so offensichtlich.“

Für die Produktion der Broschüre und die Anzeigen ist der Rhön-Rennsteig-Verlag verantwortlich. Dieser erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass mehrfach vor Veröffentlichung mit der Stadtverwaltung Absprachen getroffen wurden. Die endgültige Druckfreigabe wurde am 18. Dezember erteilt. „Und da lag auch das komplette Layout vor“, heißt es von Seiten des Verlages.

Bürgermeister Thomas Weigelt erklärt, dass er die Broschüre vor der Veröffentlichung nicht zu Gesicht bekommen hätte. Die neue Besetzung der Stadtinformation habe zwar die in dem Heft zu veröffentlichen Telefonnummern geprüft und auch Korrekturen an den Verlag geschickt. „Mit den Bildern hatten wir aber nichts zu tun“, betonen die Mitarbeiterinnen.

Wie Thomas Weigelt erklärte, würde er bevorzugen, die Broschüren nicht weiter im Umlauf zu bringen. „Aber das müssen wir erst einmal abklären, da ja auch viele Anzeigen von Geschäften in der Broschüre stehen.“