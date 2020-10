Die Durchführung eines Bürgerentscheids in Saalburg-Ebersdorf zur Klärung der Frage, ob die Verwaltung der Stadt künftig von einem haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister geleitet wird, verzögert sich weiter. Am Montagabend hat der Stadtrat das Zustandekommen des dazu erforderlichen Bürgerbegehrens mehrheitlich abgelehnt.

Ursprünglich hatte der Stadtrat schon im September darüber befinden sollen, ob das Bürgerbegehren rechtmäßig zustande gekommen ist. Das heißt, ob innerhalb der erforderlichen Frist die benötigte Anzahl an gültigen Unterschriften zusammenkam. Der dazu von der Verwaltung auf die Tagesordnung gesetzte Antrag war per mehrheitlich gefasstem Beschluss wieder von der Tagesordnung genommen worden. Allam Hanna (CDU) hatte das mit Bedenken begründet, wonach einerseits die Kostenfrage zur Durchführung des Bürgerentscheids nicht geklärt wäre und andererseits die vorgesehene Fragestellung zu suggestiv sein könnte. Diese lautet nämlich „Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in die Zukunft einen hauptamtlichen Bürgermeister?“

„Antwort wird in Mund gelegt“

Diesen Punkt, wonach die Frage unterstellt, dass eine positive Stadtentwicklung von einem hauptamtlichen Bürgermeister abhängig sei, kritisierten Hanna und Peter Koska (CDU) auch diesmal. „Hier wird den Bürgern eine Antwort in den Mund gelegt“, sagte Koska. Vielmehr müsse die Frage so formuliert werden, um was es eigentlich geht. Nämlich, ob die im April beschlossene Hauptsatzung wieder geändert werden solle. Auch das ließe sich mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantworten. „Ich habe keine Probleme damit, wenn meine Zweifel im Nachhinein juristisch geklärt werden“, verdeutlichte Koska.

Hinweis auf finanzielle Lage

Dass die gesamte finanzielle Situation der Stadt bedacht werden solle, mahnte Allam Hanna an. „Die Finanzen der Kommune sind begrenzt“, warnte er. Es sei auch kaum Entspannung in Sicht. Möglichkeiten zur Einnahmeerhöhung gebe es nur durch stärkere Belastungen der Bürger beispielsweise bei der Grundsteuer oder den Kindergarten gebühren. Das aber wolle niemand im Stadtrat. Binnen fünf Jahren würde Saalburg-Ebersdorf bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister eine halbe Million Euro sparen, sagte er. Zudem liege die aktuelle Einwohnerzahl nur noch knapp über der Grenze von 3000, bei der ohnehin nur ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt werden dürfe. Hanna verwies zudem auf das Beispiel im Landkreis, wo künftig der 1. Beigeordnete des Landrats nach jüngstem Kreistagsbeschluss aus Kostengründen ebenfalls nur ehrenamtlich tätig sein wird.

Residenzpflicht ist unterschiedlich

Und Hanna warnte vor einem weiteren Punkt: Während ein ehrenamtlicher Bürgermeister seinen Wohnsitz in der Kommune haben müsse, sei das beim hauptamtlichen nicht so. Für diesen bestehe keine Residenzpflicht was bedeute, dass sich auch Kandidaten von irgendwoher bewerben könnten. „Ich habe Respekt vor jedem, der das Bürgerbegehren unterschrieben hat“, meinte Hanna. Damit würden die Bürger ihr Interesse an der Stadtentwicklung deutlich machen. Keinen Respekt aber gebe es für jene, „die uns für Entscheidungen im Stadtrat beschimpfen“.

Recht auf den Bürgerentscheid

„Die Bürger haben ein Recht auf den Bürgerentscheid“, betonte Regine Kanis (SPD), „das haben sie mit dem Bürgerbegehren erreicht.“ Der Stadtrat habe lediglich darüber zu befinden, ob das Bürgerbegehren rechtmäßig zustande gekommen ist. Und daran könne es keinen Zweifel geben. Binnen weniger Tage – ursprünglich wäre bis zum 14. November Zeit gewesen – waren 413 gültige Stimmen beisammen, obwohl lediglich 206 erforderlich gewesen wären. „Damit haben sich 14 Prozent der stimmberechtigten Bürger innerhalb von vier Wochen für dieses Bürgerbegehren entschieden“, sagte Kanis. Im Endergebnis seien es sogar 600 Unterschriften gewesen. Die zum Bürgerentscheid vorgesehene Fragestellung sei bereits von der Rechtsaufsicht akzeptiert, führte Kanis weiter aus.

Beanstandung ist möglich

Letztlich ist das Zustandekommen des Bürgerbegehrens bei der Abstimmung mit vier Ja- und acht Neinstimmen sowie einer Enthaltung abgelehnt worden. Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde werde sich nunmehr den Beschlusstext zusenden lassen und prüfen, wurde am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. „Sollte der Beschluss rechtswidrig sein, kann dieser vom Bürgermeister und durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet werden“, heißt es.