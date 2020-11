Die AfD-Landtagsfraktion lädt zu einem Bürgerdialog in Bad Lobenstein ein. Dieser soll am kommenden Donnerstag, 26. November, in der Gaststätte „Zum Alten Forsthaus“ auf dem Gallenberg stattfinden. Beginn ist 18.30 Uhr.

„Die Landtagsabgeordneten Stefan Möller und Uwe Thrum stehen zu aktuellen Themen Rede und Antwort“, heißt es in einer Ankündigung der Partei. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seien hierzu eingeladen. „Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes beim Betreten der Einrichtung erforderlich“, wird auf das entsprechende Reglement aufmerksam gemacht. Auf dem Platz könne dieser dann allerdings abgenommen werden. Obgleich seit dem 2. November aufgrund einer Corona-Sonderverordnung in Thüringen Gaststätten zu jenen Einrichtungen zählen, die zwecks Kontaktvermeidung geschlossen bleiben müssen, darf diese Veranstaltung durchgeführt werden. Ermöglicht wird dies durch die Zweite Thüringer Sars-Cov-2-Infektionsschutz-Grundverordnung, die Ausnahmen für die Durchführung von religiösen, parteipolitischen, amtlichen und betrieblichen Veranstaltungen zulässt. Allerdings ist die Teilnehmerzahl entsprechend der zur Verfügung stehenden Räumlichkeit begrenzt.