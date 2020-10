Bürgermeister von Bad Lobenstein nicht offiziell über Ermittlungen bei Feuerwehr informiert

Die Bad Lobensteiner Feuerwehr ist bundesweit in die Schlagzeilen geraten nachdem rechtsextreme und rassistische Inhalte eines Chatverlaufs bekanntgeworden sind.

Bad Lobenstein. Für Thomas Weigelt gilt die Unschuldsvermutung so lange keine abschließenden Urteile vorliegen

„Ihr habt nicht alle Latten am Zaun! Corona reicht wohl nicht! Feuerwehr ist ehrenamtlich! Was wollt Ihr noch alles kaputt machen Ihr schlauen Leute!? Am besten wäre die Presse macht ne Ausbildung zum Feuerwehrmann!“ – mit deutlichen Worten und ein paar Rechtschreibfehlern hat Michael Aust, leitender Behördenmitarbeiter des Landratsamtes Saale-Orla, seine Meinung im Internet kundgetan. Es geht um die Berichterstattung zu polizeilichen Ermittlungen gegen Angehörige der Bad Lobensteiner Feuerwehr.