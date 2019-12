Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürokratie überschattet Kreativität

Das Technische Denkmal Lehesten und das Berliner Unternehmen Rohnstock luden nun zum vorerst letzten Erzählsalon „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“ nach Lehesten ein. Somit endet das Erzählprojekt pünktlich mit dem Ende des Jubiläumsjahres „Schiefer – Gestein des Jahres 2019“. Neben den eindrücklichen Geschichten aus dem Schieferbergbau, von Helmut Färber, Bernd Adolph und Werner Liebeskind wurde es dieses Mal laut Pressemitteilung auch besonders künstlerisch.

Malermeister Werner Eckert, Grafiker Kevin Fischer sowie die beiden Schmiedemeister Ralf und Philip Greiner von der Schmiede Gebersdorf erzählten im Tagungs- und Seminarzentrum Schieferpark von ihrem Weg zum Meister und ihrem kreativen Schaffen. Die Moderation des Abend übernahm Katrin Rohnstock.

Probleme kommen zur Sprache

Die Besucher, darunter auch einige Schülerinnen, erfuhren beim Erzählsalon einiges über den aktuellen Schwierigkeiten und Problemen im Handwerk. „Du musst als Kleiner genauso viel leisten wie ein Großer“, mahnte Kevin Fischer in Bezug auf die rechtlichen Herausforderungen im Handwerk. Die Bürokratie überschatte häufig die eigentlich kreativen Tätigkeiten, da sind sich die Handwerker einig.

„Die Geschichten wurden aufgenommen, werden nun von geschulten Autobiografen zu interessanten und gut lesbaren Geschichten geschrieben und in kostenfreien Broschüren veröffentlicht. Diese werden im Sommer des Jahres 2020 feierlich an alle Lehestener Mitwirkenden übergeben“, erklärt Projektkoordinatorin Janin Pisarek.

Wer an dem Vorhaben „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“ mitmachen will, hat immer noch eine Chance daran teilzuhaben. Interessierte können sich an Janin Pisarek: janin.pisarek@rohnstock-biografien.de, (0177) 39 45 97 5 sowie an Michael Rahnfeld: projekt-schiefer-lehesten@gmx.de, (036653) 26 01 3 wenden wenden.

Mehr Informationen zum Projekt gibt es außerdem unter www.rohnstock-biografien.de/neues-erzaehlprojekt-handwerk-erzaehlt-gestartet/ sowie unter www.schiefer-denkmal-lehesten.de