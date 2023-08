Bundesverdienstkreuz für Ex-Bürgermeister von Lehesten

Willi Rimpl engagiere sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt und in der gesamten Region, heißt es in der Laudatio.

Erfurt/Lehesten. Ein Heimatvertriebener, der sich um seine neue Heimat kümmert: Willi Rimpl erhält von Bodo Ramelow das Verdienstkreuz am Bande verliehen.

Höchste Ehre für Willi Rimpl: Der Lehestener Ex-Bürgermeister wird am Montagnachmittag im Erfurter Kaisersaal für seinen Einsatz für das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt, insbesondere für den Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft Thüringer Schiefergebirge, mit dem Verdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Ehrung nahm im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor.

„Für Herrn Rimpl als Heimatvertriebenen waren die Bewahrung von Traditionen und der Erhalt der wunderbaren Natur seiner ‚neuen‘ Heimat stets wichtige Triebfedern seines außerordentlichen Engagements. Was er gemeinsam mit vielen anderen für die Region geschaffen hat, verspricht einen bleibenden Wert und wird auch die kommenden Generationen erfreuen“, würdigte der Ministerpräsident.

Acht Jahre Bürgermeister der Berg- und Schieferstadt

Willi Rimpl engagiere sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt und in der gesamten Region, heißt es in der Laudatio. Mit seiner Tatkraft und seiner Persönlichkeit habe er Lehesten auf vielfältige Weise maßgeblich geprägt – zwischen 1991 und 1999 sogar als Bürgermeister. Darüber hinaus sei er in vielen Vereinen und Interessengruppen vor Ort fest verwurzelt.

Ein Projekt, das wie kein zweites mit seinem Namen verbunden ist, ist der Altvaterturm auf dem Lehestener Wetzstein. Der Nachbau des 1959 zerstörten, gleichnamigen Turms in Mähren, Tschechien, ist zugleich ein Mahnmal gegen Krieg, Gewalt und Vertreibung und ein touristischer Magnet im Thüringer Schiefergebirge. „Nach Abschluss der Bauarbeiten engagiert sich Willi Rimpl weiterhin bei der Betreuung von Gästen, der Organisation des jährlichen Altvaterturmfestes und im Rahmen von Ausstellungen im Turm", so die Laudatoren.

Thüringer-Wald-Verein liegt ihm am Herzen

Dem inzwischen 82-Jährigen liege es außerdem am Herzen, die Tradition des Schieferbergbaus, der die Region in ganz Europa bekannt gemacht hat, zu erhalten. So ist er im Kuratorium der Stiftung Thüringer Schieferbergbau aktiv und engagiert sich im Technischen Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“. Doch auch außerhalb des Bergbaus ist er präsent und unterstützt beispielsweise tatkräftig die Arbeit in der KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach.

Ein weiterer Schwerpunkt seines Engagements gilt dem Thüringer-Wald-Verein Lehesten. Mit den von ihm gegründeten „Mittwochswanderern“ widmet er sich gewissenhaft nicht nur dem Erhalt der Natur, sondern auch der Kennzeichnung von Wanderwegen. Auch das „Grüne Band“ hat von seiner Expertise profitiert. 2013 erhielt Herr Rimpl für sein anhaltendes Engagement als Wanderwegewart den Ehrenamtspreis des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Besondere Verbindung der Rimpls nach Ilmenau

Der dreifache Familienvater, geboren 1941 im heutigen Tschechien, hat am 12. August 1961 in Ilmenau seine Ingeborg geheiratet. Am Tag darauf fuhren sie gemeinsam in ihre Heimatstadt Lehesten zurück, wo Ingeborg Rimpl später jahrelang die Apotheke leitete. Es war der Tag, als die DDR-Oberen die Grenze dicht machten und die Berg- und Schieferstadt in der Folge zum Sperrbezirk wurde. Die Rimpls wurden Augenzeugen der Aktion „Ungeziefer", bei der Menschen, die aus Sicht der SED-Herrscher politisch unzuverlässig waren, aus dem Grenzgebiet zwangsausgesiedelt wurden.

Einen besonderen Bezug zur Stadt ihrer Trauung gab es für die Rimpls am Montag: Zu den drei verdienstvollen Thüringern, die neben dem Lehestener ausgezeichnet wurden, gehörte mit Gerd-Michael Seeber ein Ilmenauer, der von 1990 bis 2018 als (Ober-)Bürgermeister die Geschicke der Universitätsstadt lenkte.