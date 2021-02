Schleiz CDU-Landtagsmitglied äußert sich zur neuen Corona-Verordnung in Thüringen und der abenteuerlichen AfD-Selbstbeweihräucherung.

Mit diesem Freitag tritt in Thüringen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Diese ermöglicht unter anderem den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten und die Wiederaufnahme des Fahrschulbetriebes. Zudem dürfen ab 1. März Friseure, selbstproduzierende Floristen und Gartenbaubetriebe für die Kundschaft öffnen. Wir führten dazu mit dem CDU-Landtagsmitglied Christian Herrgott (CDU) aus dem Saale-Orla-Kreis ein Gespräch.