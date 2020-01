City öffnete in Schleiz weit mehr als nur ein Fenster

Die Kultrocker von City nahmen die Zuhörer in der Schleizer Wisentahalle mit auf eine Zeitreise zurück in die Zeiten der deutsch-deutschen Teilung.

Wenn der Geiger der Band vollgepackt mit samtweicher Melancholie zu einer Soloeinlage ansetzt, weiß jeder, was gleich passieren wird. Wenn parallel dazu das Publikum sich mit stürmischem Applaus von den Plätzen erhebt, ist ebenfalls sonnenklar, was jetzt folgt. Wenn dann noch hochgradig aufgeladene Zeilen wie „Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer“ oder „Vor dem Grau des Morgens längst verjagt“ hörbar werden, kann es nur noch zur musikalischen Explosion kommen.

Schelmenhafte Wortbeiträge

Die Band City bescherte den Zuhörern mit reichlich genialem Habitus einen der größten Hits aus der Abteilung Ostrock. Mit einem Text, den die Literatin Hildegard Maria Rauchfuß (1918 bis 2000) in ihren 1970 veröffentlichten Gedichtband „Versuch es mit der kleinen Liebe“ integrierte. Die von ihr erschaffenen zeitlosen Verse wanderten etwas später in den Probenraum einer damals noch recht taufrischen Truppe.

Was folgte, ist längst musikalische deutsch-deutsche Geschichte. Noch längst nicht Vergangenheit dagegen ist City selbst. Die nach „gefühlten 100 Jahren“ wieder einmal in Schleiz weilten und erstmals die Wisentahalle als Veranstaltungsort beehrten.

In einem Ostberliner Club hatten sie Anfang Februar 1972 ihren ersten Auftritt und wurden danach rasch zu den Königen vom Prenzlauer Berg.

Seitdem verging viel Zeit. Heutzutage ist bei ihnen vor allem reichlich kulturelle Erbmasse vorhanden. Fans schwelgten an diesem Abend in allerhand Erinnerungen. Für den musikalischen Teil waren selbstverständlich alle Mitglieder verantwortlich. Den erkrankten Schlagzeuger Klaus Selmke ersetzte Nicolaj Gogow, Sohn des Geigers.

Für die oft schelmenhaften Wortbeiträge zwischendurch übernahm Frontmann und Sänger Toni Krahl die ganze Last. Der keineswegs mit pointierten Zuspitzungen geizte und herzlich daherkommenden Humor entfachte.

City reiste an diesem Abend munter durch Jahrzehnte eigener Bandgeschichte und mixte weniger Bekanntes mit einstigen Klassikern. Es gab zudem mit Noten untersetzte Ehrungen für Berufskollegen. So erklang das emotional aufwühlende und mit inhaltlicher Tiefenschärfe ausgestattete „Sind so kleine Hände“ von Bettina Wegner. Einer Liedermacherin, die heutzutage nur noch ganz sporadisch auftritt.

Band widmet Tamara Danz von Silly ein Lied

Der weiblichen Institution des Ostrocks, Tamara Danz von Silly, widmete die Band gleich einen ganzen Song. Toni Krahl plauderte trotz etwas angekratzter Stimme immer weiter. Es ging ums „betreute Musizieren“. So nannte er Treffen nach den Muggen (Abkürzung für „Musikalisches Gelegenheitsgeschäft“) mit Vertretern aus der gleichen Innung. Er sprach von „politischen Texten“ und deren Sprengkraft in verschiedenen Systemen.

Passend erwies sich jetzt der Griff zu dem liedhaften Dauerbrenner „Was wollen wir trinken“. Nicht nur das präsentierte „Wand an Wand“ von dieser Platte schlug damals wie ein Brandbeschleuniger in einem ausgelaugten sowie von zunehmender Sprachlosigkeit geprägten Land ein. Bei „Das Blut so laut“ peppten die Aufführenden einen anderen City-Erfolgssong modern auf und gaben diesem Stück wohltuende Frischepackungen. Was bleibt, sind recht amüsante Stunden, die zugleich das Innere einer Truppe offenbarten.