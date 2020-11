Schleiz. Nachverfolgung bleibt überschaubar, denn die meisten positiv getesteten Personen befanden sich bereits in Quarantäne

Corona-Fallzahlen steigen im Saale-Orla-Kreis weiter deutlich an

Einhergehend mit den deutschlandweiten Rekordwerten steigen die Corona-Fallzahlen auch im Saale-Orla-Kreis nunmehr rasant an. „Mit 16 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurde ein neuer Höchststand erreicht, wenn man die Corona-Ausbrüche in zwei Wohnheimen in Triptis und Schleiz ausklammert“, geht aus der jüngsten Mitteilung des Landratsamtes hervor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.