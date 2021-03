Corona-Infektion bei einer Frisörin festgestellt

Trotz "körpernaher Dienstleistung" gibt es gegenwärtig in Frisörsalons keine angewiesenen Tests sowie Kontaktnachverfolgungen zur Kundschaft, wenn bei Angestellten eine positive Corona-Infektion festgestellt wird.

In einem Frisörsalon der Region gab es eine nachgewiesene Corona-Infektion bei einer Angestellten. Bei dieser waren Symptome aufgetreten und die Quarantäne veranlasst worden. Für Gesprächsstoff sorgt nun, dass weder deren Kolleginnen getestet werden noch die von ihr frisierte Kundschaft informiert worden ist. Entsprechend gab es Anfragen an unsere Redaktion, die wir an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet haben.