Darüber streiten Ihre Nachbarn

Fast jeder vierte Einwohner des Saale-Orla-Kreises war im Jahr 2018 in einen Rechtsstreit verwickelt. Damit liegt der Saale-Orla-Kreis auch etwa gleichauf mit seinem Nachbarn, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, dessen Wert ebenfalls auf rund 22,4 Streitfällen pro 100 Einwohner liegt. Worüber die Kreise streiten, ist aufgeschlüsselt.

Die Ergebnisse des großen Streit-Atlas 2019 hat Advocard, Rechtsschutzversicherer der Generali in Deutschland. Demnach streiten die Bewohner des Saale-Orla-Kreises besonders über Privates. 44,9 Prozent aller Streitigkeiten werden in diesem Bereich verortet. Danach kommen erst Streitthemen im Verkehr (27,3 Prozent) und 13,5 Prozent streiten über die Arbeit.

Privates steht auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an erster Stelle. Deutschlandweiter Spitzenreiter der privaten Streitursachen sind Scheidungen und Trennungen, gefolgt von Auseinandersetzungen rund ums Erbe und Urlaubs- sowie Reisemängel. Mit 37,3 Prozent führt der generell private Bereich die Spitze im Landkreis an, gefolgt von Verkehr und Mobilität mit 28,6 Prozent. Streitthemen mit Behörden und Verwaltungen (13,3 Prozent) stehen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt allerdings – anders als bei seinem Nachbar – an dritter Stelle. Wegen der Arbeit streiten 12,4 Prozent. Meist ist der größte Streitpunkt in Deutschland dabei die Vergütung vor der ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Auf Platz 7 landet Mobbing, Platz 9 sind die Überstunden.

In den Landkreisen wird gern lang gestritten

„Relativ unspektakulär“, so läuft es vor Gericht letztlich ab. Seit 25 Jahren ist Stefanie Keller Zivilrichterin in Bad Lobenstein. „Alle zehn Jahre kommt mal etwas Außergewöhnliches vor“, ist ihr Eindruck. Zivilsachen wie Auffahrunfälle werden meistens recht schnell geklärt.

In beiden Landkreisen wird dennoch gern lang gestritten: 38,1 Prozent aller Streitfälle dauern im Saale-Orla-Kreis länger als ein Jahr. 32,9 Prozent sind es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Mehr als 24 Monate dauern dort 15,3 Prozent der Fälle. 9 Prozent sind es im Saale-Orla-Kreis.

Dort geht es meist um Beträge im niedrigen vierstelligen Bereich: 2000 Euro ist der Streitwert bei 55,6 Prozent der Fälle. Bis 10.000 Euro geht es in 20,4 Prozent der Streiterein. Bis 50.000 Euro geht es immerhin noch bei 15,6 Prozent. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geht bei 61,8 Prozent die Messlatte bis 2000 Euro. Dafür ist bei den restlichen und höheren Beträgen die Prozentzahl entsprechend niedriger.

Der „normale“ Nachbarschaftsstreit, der vor Richtern ausgetragen wird, lässt zumindest in Bad Lobenstein nach. „In der Vergangenheit wurde allgemein mehr geklagt und dann die entsprechende Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen. Da sind die Beiträge natürlich in die Höhe geschossen, wodurch sie sich nicht mehr jeder Mensch unbedingt leisten möchte“, ist die Theorie von Stefanie Keller. „Klagen kann teuer werden“, sagt sie. Das aus eigener Tasche zu bezahlen, scheint sich also in den meisten Fällen noch nicht einmal zu lohnen.

Männer streiten mehr als Frauen – in erster Linie wegen ihrer Fahrzeuge

Alles in allem streiten laut Statistik Männer häufiger als Frauen. Das gilt sowohl für Deutschland als auch spezifisch für die beiden Landkreise. Während es sich bei Streitigkeiten der Frauen meist um Privatangelegenheiten handelt, bei Männern geht es häufig um Verkehr und Mobilität. Darüber streitet sich fast jeder Dritte. Als mögliche Begründung wird das Rollenklischee genannt: Frauen kümmern sich eher um die familiären Angelegenheiten – also auch um die Probleme in diesem Bereich, während sich die Herren mit der Mobilität auseinandersetzen.

Streiten Männer auch in der Praxis mehr? „Ja, Männer sind streitlustiger“, kann die Zivilrichterin den Zahlen zustimmen, räumt aber fairerweise und lachend ein, dass sie als Frau in dieser Hinsicht auch befangen sein könnte. Die hohe Zahl der Männer beziehe sich auch aus ihrer Erfahrung heraus in erster Linie auf verkehrsrechtliche Dinge. „In Unfälle sind Männer häufiger verstrickt und sie begehen mehr Ordnungswidrigkeiten.“ Allerdings lassen sie sich auch mehr und mehr auf Vergleiche ein.

Die Zahlen halten fest: Platz 1 in der Kategorie Mobilität haben in Deutschland Geschwindigkeitsüberschreitungen. Danach kommen erst Verkehrsunfälle, Mängel beim Autokauf, Fahrerflucht, Sicherheitsabstand, Rotlichtverstoß, Trunkenheit am Steuer und Handy am Steuer.

Thüringen auf vorletztem Platz

Die gute Nachricht: Von allen Bundesländern liegt Thüringen auf dem vorletzten Platz und sie streiten weniger als noch 2016 (-1,9 Prozent). Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist sogar um -2,6 Prozent heruntergekühlt, der Saale-Orla-Kreis um -2,3 Prozent.

Bis auf Bayern streiten alle anderen etwas mehr. Spitzenreiter ist übrigens Berlin.