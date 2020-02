Das Ende des Kompaniegebäudes in Harra ist besiegelt

Das ehemalige Kompaniegebäude in Harra soll nun abgerissen werden und dem kommunalen Bauhof der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig weichen. Das beschloss nun der Gemeinderat.

1970 wurde das Gebäude als Unterkunft für die Grenzkompanie in Harra errichtet. Nunmehr beherbergt es das Hauptquartier des Motorradclubs Pegasus Bavaria und einige Lagerräume des Heimatmuseums Harra. Darauf wies Gemeinderatsmitglied Thomas Fröhlich (CDU/Bürger für Rosenthal) hin. Zudem fragte er, ob die betreffenden Vereine schon über das Vorhaben informiert wurden. „Wir müssen erst den Beschluss fassen“, erklärte Peter Keller (FWR), Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Dann erst werden die Betroffenen informiert.

Bauhof braucht Rangierplatz

Das Kompaniegebäude weicht dem geplanten zentralen Bauhof der Gemeinde. Dieser brauche Platz, erklärte der Beigeordnete Alex Neumüller (CDU). Das ehemalige Kompaniegebäude in Harra liegt unweit des Sportplatzes. Es müsse, so Neumüller, darauf geachtet werden, dass Lastwagen bei der Zulieferung an den künftigen Bauhof auch genügend Platz zum Rangieren hätten. Das sei durch den Abriss des Hauses gegeben.

Zudem beschloss der Gemeinderat, dass der Sitz der Verwaltung für die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig in Blankenstein bleiben soll. Dazu gab es aber einen Gegenantrag der Gemeinderatsmitglieder Sarah Möller (CDU/Bürger für Rosenthal), Patrick Brandt (FWR) und Stefan Wurzbacher (FWR). Sie forderten darin, dass der Bürgermeister eine „sachliche und standortunabhängige Prüfung von verschiedenen Konzepten über Baumaßnahmen“ durchführen solle, bevor über den Beschluss abgestimmt wird.

Vier Varianten wurden im Gegenantrag vorgestellt. Zum einem der Umbau des jetzigen Verwaltungsgebäudes in Blankenstein oder eine Neubau in diesem Ortsteil. Eine Möglichkeit wäre zudem der Umbau der ehemaligen Blankenberger Schule oder ein Abriss ebenjenes Hauses, um dort ein neues Gebäude zu errichten. Da jedoch der Grundsatzbeschluss über den Verwaltungssitz in Blankenstein mehrheitlich angenommen wurde, kam der Gegenantrag gar nicht erst zur Abstimmung und wurde lediglich verlesen.

Auch Vereine müssen für Raumnutzung künftig löhnen

Einige Diskussionen gab es auch auch bei der Ergänzung der Entgeltordnung. Darin legte nun der Gemeinderat fest, wer für die Benutzung von Räumen oder Gebäuden zahlen muss, die sich im Besitz der Gemeinde befinden. Auch Vereine müssten dabei eine Miete zahlen. „Die ehrenamtliche Arbeit wird dabei nicht honoriert“, gab Patrick Brandt zu bedenken. Viele Bürger haben deswegen ihm gegenüber ihren Unmut zum Ausdruck gebracht.

Auch Sarah Möller war mit dem Beschluss nicht einverstanden, da eigentlich der Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus darüber noch beraten wollte. Zudem sei eigentlich von Seiten der Verwaltung versprochen worden, dass Vereine einmal pro Jahr diese Räume oder Gebäude, wie das Blankenberger Haus der Vereine, kostenlos nutzen könnten. Bürgermeister Peter Keller erwiderte, dass über die mögliche Mietzahlungen von Seiten der Vereine zur Nutzung kommunaler Räume separat ein Beschluss gefasst werde. „Diese Ergänzung der Entgeltordnung bezieht sich zunächst nur auf Privatpersonen“, erklärte er.