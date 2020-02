„Das geheime Leben der Bäume“ lockt ins Kino Bad Lobenstein

Auf überaus großes Interesse stieß die Sondervorstellung des Dokumentarfilmes „Das geheime Leben der Bäume“, den Bestsellerautor Peter Wohlleben jetzt in die Kinos gebracht hat. In Bad Lobenstein kamen am Sonntag 125 Gäste ins „Kino am Park“, wo es nach dem Film noch eine Gesprächsrunde mit Hartmuth Hoffmann von der Reuß’schen Forstverwaltung und dem ehemaligen Forstamtsleiter Georg-Ernst Weber gab.

Metaphern sorgen für Faszination

Wohlleben wäre gerne eine Buche, erfahren die Zuschauer zu Beginn des Filmes. Weniger wegen dessen hartem Kern, sondern weil dieser Baum ausgesprochen familiär sei. Es sind diese Metaphern, mit denen es Wohlleben gelungen ist, plötzlich so viele Menschen für den Wald und die Natur zu begeistern.

Ursprünglich war Wohlleben ein „Forstbeamter auf Lebenszeit“, bis in ihm Zweifel an der Industrialisierung des Waldes aufkamen und er sich auf die Ursprünge des Förster besann. Heute sei der übliche Förster so wenig ein Waldpfleger wie der Fleischer kein Tierpfleger ist, zieht Wohlleben einen Vergleich. In einer kurzen Szene adelt ihn TV-Talker Markus Lanz als „glaubwürdig“, was Berufskollegen nicht bis in jedes Detail hinein unterschreiben würden.

Revierleiter Hartmuth Hoffmann (l.) im Gespräch mit einem Kinobesucher, im Hintergrund Georg-Ernst Weber. Foto: Peter Hagen

Von allein wächst das Zehnfache

„Wer pflanzt ist doof“, ist an einer Stelle im Film von Wohlleben zu hören. Denn von Natur aus würde völlig von allein etwa das Zehnfache nachwachsen. „Da zählt dann aber alles mit, was am Waldboden wächst“, erklärt hinterher Hartmuth Hoffmann. Der Revierleiter, in dessen Nachbarschaft das Thema Waldstilllegung auf der Tagesordnung steht, was im vorigen Jahr zu massiven Protesten geführt hatte, könne sich durchaus vorstellen, Urwälder wachsen zu lassen. In seinem Revier gebe es sogar im ehemaligen Park der Reußen eine Urwald-Parzelle. Aber reine Buchenwälder zu schaffen sei dann auch wieder eine Monokultur, verdeutlicht Hoffmann. Da würde ebenso die Gefahr wachsen, dass bestimmte Schädlinge oder klimatische Bedingungen zu einem Großausfall führen können, wie das derzeit bei der Fichte der Fall ist.

Reine Fichtenkultur ist naturfern

„Die Buche kam nach der Eiszeit“, ergänzt Georg-Ernst Weber. Vorher seien eher Hasel, Eiche und Linde vorhanden gewesen. „Unsere Region ist mit der reinen Fichtenkultur eine der naturfernsten“, sagt er. Und die jetzt eingetretenen Trockenschäden gingen wohl jedem zu Herzen.

Als eine Ursache von Waldschäden nennt Wohlleben in seinem Film den Einsatz schwerer Technik. Durch die Bodenverdichtung werde der Grund um seine Wasserspeichermöglichkeiten beraubt. „Wir haben den Fluch der Technik“, räumt Hoffmann ein. Gerade im reußischen Revier seien bis vor wenigen Jahren noch durch den Fuhrunternehmer Söll Pferde beim Holzrücken zum Einsatz gekommen. Doch es wäre unstrittig, dass „heute kaum noch jemand schwere körperliche Arbeit verrichten möchte“.

Aufgrund des großen Interesses an dem Film wird „Das geheime Leben der Bäume“ nochmal am kommenden Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr im „Kino am Park“ gezeigt.