Wurzbach. Die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold aus Wurzbach startet am Sonnabend mit dem Jugendfasching in ihre 62. Saison.

Das kreativste Kostüm punktet bei Wurzbacher Jugendfasching

Die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold aus Wurzbach startet am Sonnabend mit dem Jugendfasching in ihre 62. Saison. Um 22.11 Uhr beginnt die Veranstaltung im Wurzbacher Hammersaal. Auf eine Kostümprämierung sowie ein kleines Showprogramm darf sich die Jugend wieder freuen und dann zu den Klängen der Diskothek Sunshine die Nacht zum Tag machen. Am Sonnabend, 8. Februar, wird dann beim ersten Gala-Abend ab 20.11 Uhr auch das neue Bühnenprogramm der Wurzbacher Narren im Hammersaal Prämiere haben.