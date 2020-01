Das letzte Bier ist ausgeschenkt – Gasthaus in Zoppoten schließt

Für gewöhnlich war spätabends Feierabend gewesen. Doch jetzt bleibt der Zapfhahn für immer zu. Das traditionsreiche Gasthaus Grimm in Zoppoten hatte zum Jahreswechsel seine letzten Gäste. „Einmal muss ja Schluss sein“, sagen die Wirtsleute Erika (65) und Manfred Korb (63).

Trübsal blasen ist nicht. Frohgelaunt, so wie man das Wirts-Ehepaar schon immer kennt, wird darüber gesprochen, warum das Gasthaus schließt. „Seit 14 Tagen feiern wir Abschied von unseren Gästen“, sagt Erika Korb und lacht dabei. Irgendwann käme halt der Moment, wo Entscheidungen zu treffen sind. „Wir haben es sehr gerne gemacht“, sagt das seit 1983 verheiratete Paar, „jetzt starten wir als Ruheständler neu durch und machen, wofür in den vergangenen 30 Jahren keine Zeit gewesen ist.“

Braurecht 1585 erteilt

Die Ursprünge für das Gasthaus Grimm reichen weit zurück bis in das Jahr 1585, als für den oberen Gutsbereich das Braurecht erteilt worden ist. Seither wurde am Standort des Gasthauses Bier gebraut und laut Chronik nach dem Krieg mit der Gastwirtschaft begonnen. „So richtig Fahrt nahm die Gastronomie in den 1960er Jahren auf“, erinnert sich Erika Korb, die nach ihrem Großvater Paul Grimm und ihrem Vater Friedhold Grimm den Familienbetrieb in dritter Generation weitergeführt hat. In jenen Jahren entwickelte sich die „Biere“ bei Zoppoten zu einem Erholungsgebiet an der Saale und es kamen zunehmend Urlauber und Städter aufs Land, um auszuspannen. Und einzukehren. Gerne erinnern sich die Wirtsleute an ihre Stammbesucher, an viele nette Gäste. Auch prominente, wie zum Beispiel Heike Opitz und Robby Mörre, die einst für einen Fernsehsender als Wandersleut auf Thüringer Pfaden unterwegs gewesen sind.

Beruf im Hotel „Alter Turm“ erlernt

Ihr Handwerk als Köchin hatte Erika im Hotel „Alter Turm“ in Bad Lobenstein erlernt. „Mit einer super Truppe“, blickt sie noch heute zurück auf ihre Mitstreiterinnen Angelika Meyer aus Neundorf, Gerda Peterhänsel vom Grünen Esel und Petra Barthold aus Remptendorf. Im gleichen Jahr, als sie ihren Mann Manfred Korb heiratete, „der drei Häuser weiter wohnte“, übernahm sie das Gasthaus von ihren Eltern. Damals gab es in Zoppoten noch vier Wirtshäuser. In die Fußstapfen der Eltern trat Sohn Michael, heute 35. Auch er erlernte den Beruf eines Kochs. Allerdings in Österreich – „und dort ist er geblieben“, erklären Erika und Manfred Korb, warum es nun keinen Nachfolger für die Gaststätte in Zoppoten gibt.

Auf einer alten Ansichtskarte ist auch die damalige Ansicht des Gasthauses Grimm zu sehen. Foto: Peter Hagen

Ein schwerer Brand im Jahr 1963 gehört zur Chronik des Hauses. Damals hatte sich eingelagertes Stroh in einer Nachbarscheune entzündet. Die Scheune, Nebengebäude und eine Bäckerei versanken in Schutt und Asche. Im Gasthaus gab es vor allem einen immensen Wasserschaden. Nichts erinnert heute daran. Denn ständig wurde am Haus renoviert und saniert, 1992 kam ein zusätzlicher Gastraum hinzu, der vor allem für Familien- und Vereinsfeiern gerne genutzt worden ist. In den zurückliegenden Jahren war die Gastwirtschaft in der Regel zu zweit betrieben worden – mit Erika in der Küche und Manfred am Schanktisch. Dass beide ihr Handwerk bestens verstanden, wusste beispielsweise Restauranttester Matthias Kaiser zu schätzen, dessen Berichte in den Thüringer Tageszeitungen gefürchtet, geachtet und in jedem Fall gerne gelesen waren. Er bezeichnete die „Grimmschen Klöße“ nach einer Sonntagsmahlzeit als „einzigartig köstlich mundende Beispiele regionaler Brauchtumspflege“.

Dank an Gäste und Mitstreiter

Jetzt wo Schluss ist, möchten die Wirtsleute vor allem Danke sagen. Danke an ihre über die vielen Jahre liebgewonnenen Gäste. „Und danke vor allem an das gesamte Personal, das uns in den vergangenen 20 Jahren immer unterstützt hat!“ Jetzt dürfen sich die Familie des Sohnes, die beiden Enkel, freuen, dass sie öfter Besuch aus Zoppoten bekommen. Und Manfred Korb wird deutlich mehr Zeit haben, am Stausee die Angelrute auszuwerfen. Nach dem Abschied vom Gastronomenleben beginnt die neue aufregende Zeit im „Ruhestand“.